Cisco rachète l'entreprise australienne Exablaze, spécialisée dans les FPGA (circuits logiques programmables) pour applications à ultra-faible latence.

Le montant du rachat effectué par Cisco n'a pas été communiqué. Ce qu'on sait par contre, c'est que la technologie d'Exablaze sera intégrée à la gamme Nexus de Cisco ('datacenter switches'). Dans le futur, Cisco entend aussi s'étendre sur le plan de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine.

Exablaze développe une technologie FPGA convenant spécifiquement au secteur financier et plus précisément à ce qu'on appelle les transactions à haute fréquence ('high-frequency trading'), où des actions sont négociées automatiquement et à très grande vitesse, ce qui signifie qu'un temps de réaction très court (ultra-faible latence) est d'une importance cruciale.