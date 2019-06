Cisco mise pleinement sur la gestion de réseau automatisée sur base de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage machine. Voilà ce que l'entreprise a annoncé lors de sa conférence pour développeurs organisée à San Diego.

Le nombre croissant d'appareils connectés à un même réseau contraint les entreprises à repenser leur infrastructure réseautique. La complexité dépasse cependant souvent la connaissance présente dans les murs de chacun d'elles. C'est pourquoi Cisco lance à présent AI Network Analytics, un composé d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine pour une gestion automatisée du réseau.

"Tenter manuellement d'analyser les flux de données qui transitent par d'innombrables points d'accès, routeurs et commutateurs, c'est peine perdue", déclare Scott Harrell, Senior VP et GM d'Enterprise Networking Business chez Cisco. "Voilà pourquoi nous avons radicalement changé de cap en la matière et considérons désormais l'ensemble du réseau comme un système unique avec une architecture multi-domaine, capable de connecter de manière sécurisée chaque utilisateur à n'importe quel appareil. Cisco AI Network Analytics en forme le coeur: il augmente la visibilité d'une activité réseautique inhabituelle, il fournit des vues proactives sur base de l'AI et de l'apprentissage machine, afin de permettre une intervention avant même qu'un problème ne se manifeste, et il recourt à des algorithmes de raisonnement machine - à l'instar du cerveau humain -, pour trouver plus rapidement des solutions."

L'AI et l'apprentissage machine doivent, selon Harrell, permettre aussi à l'utilisateur final de découvrir quelles activités sont réellement importantes pour le métier et doivent donc être prioritaires dans le réseau. Harell: "La nouvelle solution est le résultat de plusieurs décennies d'analyse réseautique avec des masses de données, qui peuvent à présent servir de base d'une automatisation de la gestion du réseau, afin que l'IT ne doive plus se préoccuper que des problèmes vraiment importants. La nouvelle architecture que nous développons pour l'instant, couvre tout type de réseau - campus, division, WAN, IoT, centre de données et nuage. Pour chacun de ces domaines, nous avons mis au point une solution adaptée spécifique en accordant évidemment aussi une grande attention à l'aspect sécurité." Cisco AI Network Analytics et les intégrations réseautiques multi-domaines deviendront des composantes fixes du Cisco DNA Center, dont une nouvelle version est prévue durant cet été.