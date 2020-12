Cisco rachète pour un montant non révélé le fournisseur de logiciels Dashbase. L'entreprise de Palo Alto propose entre autres une meilleure vision de l'infrastructure IT dans le nuage et localement.

Avec les journaux de bord et la technologie d'analyse des événements de Dashbase, AppDynamics, une autre entreprise figurant dans le portefeuille de Cisco, pourra continuer de rationaliser l'examen d'éléments et le processus résolutif, tout en supportant les applications Metrics, Events, Logs et Traces, selon les deux partenaires.

L'intégration de la technologie de Dashbase à la plate-forme AppDynamics de Cisco permettra, selon cette dernière, aux clients d'accélérer leur transformation numérique en regroupant et en maîtrisant la complexité des données liées aux domaines de la technologie, des utilisateurs et des entreprises.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

