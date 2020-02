Cisco a annoncé les résultats du deuxième trimestre de son année fiscale en cours pour la période se clôturant le 25 janvier 2020.

Au deuxième trimestre de son exercice, Cisco a enregistré un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, en baisse de 4 pour cent. Le résultat net s'est établi à 2,9 milliards de dollars (en hausse de 2 pour cent), soit 0,68 dollar par action.

Le chiffre d'affaires par segment géographique a également été révélé: l'Amérique a régressé de 5 pour cent, la zone EMEA de 3 pour cent et la zone APJC d'1 pour cent.

Les rentrées tirées des produits ont surtout progressé grâce à la croissance des applications de sécurité, qui ont connu une hausse de 9 pour cent. Les plates-formes et applications d'infrastructures ont, elles, reculé de 8 pour cent.

"Je suis incroyablement fier de l'innovation que nos équipes continuent de stimuler", déclare Chuck Robbins, président et CEO de Cisco. "Je suis confiant dans nos possibilités de croissance à long terme, alors que nous aidons nos clients à déployer les réseaux du futur."

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

Au deuxième trimestre de son exercice, Cisco a enregistré un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, en baisse de 4 pour cent. Le résultat net s'est établi à 2,9 milliards de dollars (en hausse de 2 pour cent), soit 0,68 dollar par action.Le chiffre d'affaires par segment géographique a également été révélé: l'Amérique a régressé de 5 pour cent, la zone EMEA de 3 pour cent et la zone APJC d'1 pour cent.Les rentrées tirées des produits ont surtout progressé grâce à la croissance des applications de sécurité, qui ont connu une hausse de 9 pour cent. Les plates-formes et applications d'infrastructures ont, elles, reculé de 8 pour cent."Je suis incroyablement fier de l'innovation que nos équipes continuent de stimuler", déclare Chuck Robbins, président et CEO de Cisco. "Je suis confiant dans nos possibilités de croissance à long terme, alors que nous aidons nos clients à déployer les réseaux du futur."En collaboration avec Dutch IT-Channel.