Désireux d'en savoir davantage avant d'élire votre CIO of the Year ? Peut-être trouverez-vous ici l'inspiration nécessaire. Nous avons demandé à nos trois nommés les projets dont ils étaient les plus fiers.

Nicolas Van Kerschaver Chief Information & Digital Officer de Liantis Nicolas Van Kerschaver © DN

NICOLAS VAN KERSCHAVER: "Il y de nombreux éléments dont je peux être fier. Surtout qu'en tant qu'équipe de 270 informaticiens, chacun a apporté sa contribution et a participé aux efforts numériques menés dans le cadre du vaste programme stratégique de croissance de Liantis. La numérisation ne se fait jamais seule, mais s'inscrit dans la stratégie organisationnelle déployée par notre conseil d'administration. La principale réalisation est que nous sommes devenus une seule et même Liantis. En 2018, Liantis a vu le jour au départ de trois organisations différentes (ADMB, Provikmo et Zenito). Notre ambition était de devenir un 'guichet unique' pour les entrepreneurs indépendants, les employeurs et leurs conseillers. Outre le défi de regrouper trois environnements IT en une seule plateforme, la priorité a également consisté à renforcer les synergies dans nos services numériques pour le client et de pouvoir lui proposer une offre de services complète. En l'occurrence, il ne s'agissait pas uniquement d'interconnecter les systèmes IT, mais de refondre en profondeur les 'customer journey' numériques. En 2019, nous sommes parvenus à consolider l'ensemble des services numériques sur notre plateforme numérique My Liantis. A ce niveau, nous ajoutons constamment de nouvelles solutions afin de décharger toujours plus les clients d'une partie de leurs tâches. Désormais, nous recensons jusqu'à 300.000 visites par jour effectuées par 50.000 utilisateurs."

"Par ailleurs, nous avons mis en place plusieurs grandes standardisations qui sont peut-être moins visibles pour le monde extérieur. C'est ainsi que nous avons introduit des standards de développement. Notamment Java Spring, les micro-services Angular, CI/CD et cloud native (2018), ainsi que la modernisation et l'uniformisation du réseau d'agences et de notre centre de données via le SD-WAN (2019). Les 1.900 postes de travail ont été entièrement standardisés (2020) pour exploiter les technologies les plus modernes, ceux-ci étant désormais entièrement mis à jour via SSCM. Notre centre de données et l'architecture cloud ont été repensés en profondeur (2021) et au terme de ce chantier, nous avons confié la gestion de l'ensemble des éléments jusqu'au niveau de l'hyperviseur (VMware) à notre partenaire NTT."

"En concertation avec nos responsables produits, nous avons également déployé une méthodologie qui permet, dans le cadre d'un processus itératif de type 'evidence based', de développer les meilleures solutions numériques. Par ailleurs, nous avons franchi des étapes importantes dans le 'travail agile'. Cela peut paraître évident, mais ce ne l'est pas si l'on ne se limite pas à des 'rituels agiles'. Il est important de préciser que le travail agile a été initié au départ du département IT, mais qu'il percole désormais dans toute l'organisation sous l'appellation Enterprise Agility."

"Le droit passerelle durant la pandémie de Covid-19 en est un bel exemple. La législation était en effet modifiée quotidiennement. Grâce à notre approche agile, nous sommes parvenus à adapter notre portail numérique My Liantis sur base quotidienne - il faut savoir qu'il s'agissait de dizaines de milliers de demandes par jour. Cela a mis sous forte pression notre organisation, notre architecture et notre infrastructure IT, mais notre culture nous a permis de réussir."

"Enfin, je suis aussi particulièrement fier de nos différents partenariats, lesquels seront encore renforcés à l'avenir. L'un d'entre eux est le programme de co-développement avec Microsoft à Redmond pour la mise au point de notre offre d'applis Microsoft Azure Spring. C'est quelque chose de vraiment unique en Belgique."

Chris Borremans Chief Information Officer de Komatsu Europe International Chris Borremans © DN

CHRIS BORREMANS: "Sur le long terme, c'est certainement la fusion en une seule organisation ICT consolidée qui chapeaute et supporte les différentes entités métier européennes de Komatsu, en dépit d'une puissante lame de fond sous-jacente d'indépendance de pensée et d'action des entités. Ceci a permis - dans une large mesure - de contribuer à atteindre la taille nécessaire pour 'subsister'."

"Si j'en reviens un instant aux réalisations à (plus) court terme, j'évoquerais surtout la réussite du mélange de l'ancien et du nouveau. D'un côté, il s'agit du support, de la gestion quotidienne et de l'amélioration de l'environnement ICT 'traditionnel'. Et, de l'autre, parvenir à associer celles-ci aux activités et projets rendus indispensables par l'accélération permanente de la numérisation. Et si je peux me permettre : tout ceci dans un secteur qui était en son temps très traditionnel !"

"Ce dont je suis également très fier, c'est d'être reconnu dans le monde technologique comme un 'early adopter' et une référence de premier plan dans l'utilisation du low-code et du no-code. Par ailleurs, il n'est certainement pas inutile de rappeler que nous avons réussi à basculer en toute transparence vers un environnement de travail à domicile. Cela peut paraître évident, mais dans notre contexte, cela n'allait certainement pas de soi de pouvoir évoluer vers un environnement professionnel où le télétravail allait subitement devenir la norme et l'est d'ailleurs toujours. Bien évidemment, nous y avons ajouté une couche (bien) nécessaire de conformité et de (cyber-)résilience."

Philippe Van Belle Chief Information & Technology Officer d'AG Insurance Philippe Van Belle © DN

PHILIPPE VAN BELLE: "Le programme de replatforming est sans conteste la plus grande réalisation de toute ma carrière IT. Durant le week-end de Pâques, nous avons migré 80 millions de lignes de code Cobol d'un mainframe IBM vers des serveurs Windows. Il s'agissait de l'ensemble des systèmes d'assurances coeur de métier et des applications de support d'AG. Plus rien ne tourne désormais encore sur le mainframe. Nous supportons maintenant une charge de travail quotidienne de 14 millions de transactions et 60.000 batches par jour, le tout étant parfaitement intégré avec nos partenaires de solutions et de distribution métier. En six mois, nous n'avons pas connu la moindre interruption de service et nous avons affiché une disponibilité comparable à celle qui était offerte sur le mainframe. Mais entre-temps, nous récoltons les fruits de cette migration, avec notamment un TCO qui a été réduit de 75%. Par ailleurs, AG peut maintenant profiter d'une voie d'évolution progressive de l'ensemble de ses applications coeur de métier vers les nouvelles technologies et le cloud. L'ensemble des technologies livrées est aussi totalement 'API-ready' afin de permettre une intégration rapide avec des tiers."

"Il s'agit là du résultat d'un projet qui s'est étalé sur quatre ans avec un pic de 400 collaborateurs travaillant simultanément dans cinq régions géographiques différentes et le tout, en pleine période de coronavirus. En dépit du fait que la complexité ait été sous-estimée ainsi que des défis en matière d'architecture, de performances et de systèmes, nous n'avons jamais renoncé et avons livré le projet dans les délais. Avec ce type de configuration [Windows/MicroFocus/SQL Server, NDLR] et l'ampleur du programme, nous avons réussi une 'première mondiale'."

"Ces dernières années, nous avons par ailleurs déployé une base de données de clients unique - nous assurons un ménage belge sur deux - sur l'ensemble des canaux de distribution (banques, courtiers, employeurs, direct). Les équipes d'exploitation d'AG travaillent désormais totalement sans papier, grâce au scanning et à l'indexation IA. Dans les années précédentes (2009 à 2015, le crash post-Fortis), la priorité avait été mise sur le déploiement d'un environnement IT autonome pour AG, capable d'être totalement déconnecté des anciens systèmes Fortis."

"Mais s'il y a quelque chose dont je peux être fier, c'est surtout de l'équipe de direction IT actuelle au sein d'AG. Nous travaillons autour d'une valeur centrale qui est très simple : helping each other in all circumstances. Cela peut apparaître comme du bon sens évident, mais croyez-moi, ce n'est pas forcément synonyme de pratique courante."

