CIO of the Year: Et les gagnants sont...

Le CDIIO de Port of Antwerp, Erwin Verstraelen, est le 11e CIO of the Year. Après 10 éditions du concours CIO of the Year, la rédaction de Data News a quelque peu remanié la formule en sélectionnant des CIO qui combinent leur responsabilité classique en IT avec un mandat clair en matière de stratégie numérique. La rédaction de Data News a établi une 'shortlist' qui a permis de dégager 3 candidats étroitement impliqués dans un projet de transformation numérique auprès de leur employeur actuel. Dans les 3 dossiers, les fondements ont été posés et le déploiement concret de la stratégie numérique est désormais en cours.

Le vainqueur final a été choisi par les lecteurs de Data News qui ont voté en ligne (50% du total) et par un jury professionnel constitué d'universitaires, d'anciens lauréats et de personnalités IT. Erwin Verstraelen a finalement été élu, face à Jocelyn Darbroudi (CIO de DKV Belgium) et Günther Ghijsels (CIO & CDO de Randstad Group Belgium). Erwin est le Chief Digital, Information & Innovation Officer du Port d'Anvers, une fonction qui n'existait pas jusqu'à l'an dernier au sein du Port of Antwerp. "Le titre de CDIIO prouve à mes yeux que la scission artificielle entre un CIO et un CDO est loin d'être idéale. L'IT est un moyen, pas une fin en soi pour atteindre un objectif final, et cet objectif final est l'innovation numérique. Séparer la finalité des moyens n'est pas idéal pour réussir", estime Erwin Verstraelen. Avant d'être engagé au Port of Antwerp, il a travaillé durant 6 ans comme CIO d'Aveve.

Avec ce CIO of the Year Award, Data News entend récompenser un CIO qui se distingue par ses réalisations, sa vision, sa stratégie, ses qualités de leadership et sa personnalité. Il a par ailleurs réussi à aligner l'IT sur la stratégie métier, à positionner l'IT comme un moteur de nouvelles activités et à accompagner et/ou accélérer la transformation numérique de son entreprise. "Etre CIO of the Year est un grand honneur. Ce titre donne un coup de pouce supplémentaire à la poursuite de la numérisation du port et du secteur de la logistique. Pour moi, il confirme que tout est vraiment possible et que nous sommes sur la bonne voie", confie Erwin Verstraelen. Vous retrouverez son interview complète dans la suite de ce numéro.

Trois lauréats pour l'ICT/Digital Project of the Year

Parallèlement, Data News a récompensé 2 lauréats pour des projets ICT remarquables - ceci pour la 26e fois déjà. Parmi les nombreux dossiers, la rédaction a réalisé une première sélection en retenant 8 projets, 4 petits et 4 grands. Les initiateurs de ces 8 projets étaient invités à défendre leur dossier devant le jury.

Dans la catégorie des grands projets (entendez des projets au budget important), le lauréat est le projet Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) de Digipolis. Ce projet peut être considéré comme un cas d'école pour d'autres villes et communes qui ont l'ambition de se positionner comme une 'smart city'. Il s'est imposé face à d'autres dossiers intéressants de KBC, Vanbreda et de la RVA (l'Onem flamande).

Dans la catégorie des plus petits projets, AVR Connect d'AVR et Jobnet du VDAB partagent la première place. AVR a installé des capteurs dans ses machines spécialisées dans la plantation et la récolte de pommes de terre. Quant au VDAB, il a déployé la technologie IA pour associer de manière intelligente des offres d'emploi à des demandeurs d'emploi. Les lauréats l'ont emporté face au club de football du RSC Anderlecht (expérience supporter numérique) et de Préviweb de Bizzdev, un logiciel d'évaluation des risques pour les services d'incendie locaux.