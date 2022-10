Besoin d'infos supplémentaires avant de voter pour votre CIO of the Year préféré? Qu'à cela ne tienne, nous avons demandé aux trois nominés quelles étaient leurs principales priorités stratégiques et technologiques.

Chris Borremans Chief Information Officer chez Komatsu Europe International Chris Borremans © DN

CHRIS BORREMANS: 'Au départ du slogan et de notre culture d'entreprise make your assets sweat (faites transpirer vos actifs), il faut s'attendre - et c'est bien normal - à ce qu'il arrive un moment où la 'dette technologique' doit être apurée. Il faut alors passer par un grand coup de modernisation et s'occuper de ce qu'on appelle le legacy (l'héritage) et du coeur de notre paysage ICT.'

'Cette combinaison avec la nécessité de supporter les changements dans la stratégie professionnelle - à savoir accompagner le métal jaune à des services qui créent de la valeur pour les clients - et de nouvelles possibilités et moyens IT, constitue un défi à relever tant sur le plan stratégique que technologique. En sachant surtout que nous sommes en guerre, ce qui signifie, à mes yeux, que les cyber-risques sont actuellement toujours à un niveau élevé, que les contraintes légales ne font que s'amplifier et que la RSE/ERS joue un rôle sans cesse plus important.'

Philippe Van Belle Chief Information & Technology Officer chez AG Insurance Philippe Van Belle © DN

PHILIPPE VAN BELLE: 'Nous avons récemment mis au point de nouvelles assises technologiques pour le paysage ICT: notre replatforming et la nouvelle plate-forme d'analytique de données qui contribuent ensemble à un nouveau réseau dorsal de données (data backbone). Au niveau stratégique, nous voulons progressivement en arriver à une pollinisation croisée de nos projets numériques.'

'Avec le nouveau projet de la plate-forme de données, nous abandonnons tous les anciens systèmes d'analytique et de rapportage qui reposaient sur des ensembles de données SAS et nous migrons vers des bases de données Synapse Azure dans le nuage. Il s'agit évidemment là d'une économie TCO, mais - plus important encore -, c'est que nous générons une certaine liberté dans le sens d'une nouvelle technologie analytique avec R et Python.'

'L'addition des deux se traduit donc par un nouveau réseau dorsal de données tant pour les systèmes opérationnels que pour les applications d'analytique. Cela revient à dire que tous les départements au sein d'AG disposent à présent d'une plate-forme qui leur permet de mettre en oeuvre diverses expériences numériques pour toutes les parties prenantes et de faire ainsi la différence. C'est à mon avis la base d'une nouvelle vision IT et de nouveaux use cases qui doivent encore être délimités.'

Nicolas Van Kerschaver Chief Information & Digital Officer chez Liantis Nicolas Van Kerschaver © DN

NICOLAS VAN KERSCHAVER: 'Trouver les personnes ad hoc et évoluer suffisamment vite, c'est à coup sûr un défi à relever pour les prochaines années. Le tendance à la croissance de quelque 130 collaborateurs à 270 en 4 ans se poursuivra dans les années à venir chez Liantis. Dans tous les secteurs, les ambitions numériques sont élevées, ce qui fait que le besoin de profils numériques ne fera que croître. Ces dernières années, nous avons fortement misé sur une politique RH à même de séduire certainement aussi les profils IT et de gestion des produits numériques. Ces top-profils ne se recrutent et ne se motivent pas uniquement avec un salaire. Ils recherchent aussi l'inspiration, l'autonomie, le défi, l'ambiance au travail, les objectifs, etc. Un bon leadership est crucial ici, et cela ne vaut évidemment pas que pour le CIO. Tous les rôles de leadership sont coachés tant collectivement qu'individuellement par notre partenaire externe de formations Impetus. La pratique fondée sur les faits est impérative même dans ce trajet de leadership. De plus, nos collaborateurs sont motivés par la passion pour le secteur. Investir suffisamment dans l'utilisation d'une top-technologie pour ces profils IT (actief legacy management) est nécessaire pour le volet RH. Pour les profils de gestion de produits, la stimulation du travail basé sur les faits représente une source d'énergie.'

'En outre, l'importance de la cybersécurité ne cesse d'augmenter: l'un des risques majeurs au sein de notre gestion des risques. Notre conseil d'administration s'y intéresse de très près. Notre choix 'Azure first' nous aide heureusement à limiter la diversité des solutions de sécurité.'

'Au cours des années à venir, la numérisation restera un processus de changement tant pour les clients, les partenaires que pour les collaborateurs. Il sera question de trouver en permanence un juste équilibre entre le contact personnel et l'aspect numérique. Aujourd'hui, une jeune pousse peut par exemple numériser à 100% toutes les formalités à effectuer de manière indépendante, mais nous observons que de nombreux starters optent néanmoins volontiers encore pour un point de contact personnel sur cet important point.'

'Et last but not least: la gestion de l'héritage. C'est là un sujet moins populaire, mais néanmoins crucial. Il n'est pas toujours simple d'obtenir de l'attention et du budget dans ce but. La plus-value directe n'est parfois pas vue, même si les frais cachés ne doivent pas être sous-estimés, si on n'y mise pas.'

Qui sera le CIO of the Year 2022? La rédaction a sélectionné trois CIO qui se sont pleinement engagés ces dernières années dans la transformation numérique de leur organisation : Chris Borremans (CIO de Komatsu Europe International), Philippe Van Belle (Chief Information & Technology Officer d'AG Insurance) et Nicolas Van Kerschaver (CIO/CDO de Liantis). Sur http://www.datanewscio.be, nous vous présentons en détail ces trois candidats pour vous permettre de voter. Mais si vous avez encore besoin d'en savoir davantage, nous vous proposerons dans les prochains jours divers articles où les nommés présenterons notamment les principaux chantiers et les priorités majeurs de leur département IT, et où nous dévoilerons leurs qualités de leadership. Les votes du public seront officiellement clôturés le 30 octobre. Le vainqueur final sera notamment choisi par notre jury professionnel et son nom sera dévoilé lors de l'événement festif CIO of the Year. Cette année, la remise des prix aura lieu en présentiel le 1er décembre à l'Event Lounge de Bruxelles. www.datanewscio.be © DN

