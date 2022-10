Besoin de quelques informations supplémentaires avant de voter pour le CIO of the Year? Qu'à cela ne tienne, nous avons demandé aux trois nominés ce qui caractérisait leur style de leadership.

Philippe Van Belle Chief Information & Technology Officer chez AG Insurance Philippe Van Belle © DN

PHILIPPE VAN BELLE: 'En bref, je me concentre surtout les aspects "vision" et "inspiration" et j'assume le rôle de promoteur de la collaboration. Au cours de mes 30 années d'expérience dans diverses fonctions managériale en IT & digital management, et dirigeant actuellement plus de 1.000 professionnels de l'informatique, je fais face à de nombreux défis tels que l'importance des enjeuxà long terme, la complexité toujours croissante et la guerre des talents. Ces défis ont certes toujours été existés, mais aujourd'hui, ils sont devenus nettement plus aigus et plus impactants.'

'Je me focalise donc essentiellement sur les aspects "vision" et "inspiration". J'aime faire des liens. Oser des questionnements audacieux, regarder résolument vers l'avenir. Où en serons-nous dans 5 ans? Quelles architectures supporteront notre business? Et comment la technologie nous permettra-t-elle d'en faire plus pour AG?'

'En ce qui concerne les gens et les équipes, j'agis en tant que promoteur de la collaboration. Le monde que nous devons gérer, est trop complexe pour être géré par des profils égotiques. Au contraire, je suis même enclin à dire que les profils égotiques doivent quitter les équipes. Aucun héros individuel ne peut maîtriser toutes les différentes compétences et équipes que nous devons rassembler pour réaliser des projets et diriger l'entreprise. La solidarité et l'empathie vis-à-vis des autres sont à mes yeux essentiels. L'empathie est peut-être bien le principal aspect de 'l'ADN humain' en IT.'

Nicolas Van Kerschaver Chief Information & Digital Officer chez Liantis Nicolas Van Kerschaver © DN

NICOLAS VAN KERSCHAVER: 'Le marché du travail flambe depuis des années déjà, et cela n'est pas prêt de changer, selon moi. Néanmoins, la transition numérique d'une entreprise - et sa réussite - dépend en grande partie des personnes en place. Trouver des collaborateurs suffisamment compétents est et reste donc crucial. Mais il est tout aussi crucial d'utiliser tous les talents se trouvant déjà dans l'entreprise. Pour ce qui est de cet aspect précis, l'affirmation 'Great people deliver great achievements' ne s'applique que si le dirigeant que vous êtes, leur offrez l'encadrement voulu. Il convient de donner aux collaborateurs la possibilité de croître dans ce qu'ils font, et de continuer de les inspirer en permanence. C'est ce sur quoi je me concentre et, par extension, l'ensemble de la direction (IT).'

'Il en est résulté que nous conservons d'excellents profils et que nous les faisons progresser dans leur fonction, tout en attirant de nouveaux collaborateurs, qui choisissent sciemment de contribuer à écrire avec nous l'historique de notre croissance. Nous constituons par exemple de puissantes équipes qui s'auto-gèrent. Nous formons continuellement des scrum masters qui, à leur tour, contribuent à leur croissance personnelle et à l'évolution de l'équipe. Nous accordons notre reconnaissance, lorsque nous atteignons des objectifs: petites fêtes, repas, drinks après le travail et teambuidings (renforcements d'équipes), et nous proposons en permanence des formations afin de renforcer les compétences techniques et comportementales des collaborateurs.'

'Nous travaillons aussi avec des communautés au sein de l'entreprise, afin de faire progresser certains thèmes. Et comme le 'digital product management' est encore une jeune discipline et que nous pouvons utiliser toute l'expérience acquise, nous avons mis en oeuvre une initiative 'PO-meetup' en collaboration avec Inbev, Nike et Telenet. Une fois par trimestre, nous organisons nous-mêmes ou l'une de ces entreprises une réunion en vue de s'inspirer mutuellement. Lors de la dernière édition début octobre, on comptait des personnes en provenance de 20 organisations différentes.'

Chris Borremans Chief Information Officer chez Komatsu Europe International Chris Borremans © DN

CHRIS BORREMANS: 'Les mots-clés sont à coup sûr les suivants chez nous: principalement participatif - déléguer pas mal de choses - peut-être encore trop peu autoritaire, mais à coup sûr aussi transformateur. Je vois cela comme un méli-mélo qui ne semble pas toujours bien s'intégrer dans le monde compliqué des affaires, mais qui, je pense, s'avère certainement nécessaire pour pouvoir former et façonner sa propre équipe et être capable de s'intégrer.'

'Quelques autres devises qui me tiennent à coeur? Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une seule. L'harmonie, c'est bien, mais trop d'harmonie freine le progrès. Osez vous remettre en question et/ou vous réinventer. Soyez conscient de la différence qu'il y a entre un manager et un TGV et osez (vous) avouer que vous avez tort. De plus, il y a une différence entre une action irréfléchie et une amélioration continue.'

'Combinez ces points que je trouve importants avec un caractère peut-être un tant soit peu trop diplomatique, et vous saurez directement dans quelles cultures je dépéris ou... brille.'

