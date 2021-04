Comme on est quasiment à Pâques, quoi de plus logique que d'évoquer ce qu'on appelle en jargon les... easter eggs. Non pas des oeufs en chocolat, mais des blagues que les programmeurs aiment dissimuler ci et là dans leurs logiciels. Les applis et logiciels informatiques en regorgent, mais saviez-vous que chaque voiture Tesla en héberge aussi un certain nombre?

Le directeur de Tesla, Elon Musk, possède un sacré sens de l'humour, même si ses propos sont parfois déplacés. Mais force est de constater que les vingt (!) gags dissimulés dans les voitures électriques sorties de ses usines Tesla sont pour le moins ingénieux. Nous n'allons pas ici les passer tous en revue, mais nous ne résistons pas à l'envie de vous en présenter cinq.

Monty Python

Appelez la voiture Patsy via le grand écran tactile, et elle vous présentera alors toutes sortes de gadgets liés au groupe comique britannique légendaire Monty Python (dont Patsy est l'un des personnages). Si vous êtes un fan, sachez que la voiture produira des sons incongrus (des pets) et vous orientera vers les vidéos Monty Python les plus drôles sur YouTube.

Assez de plutonium?

Un autre oeuf de Pâques chez Tesla renvoie au film culte Back to the Future (Retour vers le Futur) de 1985. Si vous rechargez la voiture électrique pour qu'elle ait une autonomie de 121 kilomètres, puis que vous en terminez la recharge et que vous double-cliquez dans l'appli du smartphone sur l'icône accu, vous verrez apparaître la question de savoir 's'il y a assez de plutonium dans le réacteur'. D'un clic sur Yes, la Tesla se changera (pas réellement évidemment) en une machine à remonter le temps ayant comme destination une adresse tirée du film, quelque part en Californie, et comme date pour le prochain entretien: le 5 novembre 1955, à 6 heures du matin, ce qui est la première destination de Marty dans Back to the Future (un rôle confié à Michael J. Fox).

Sous-marin Lotus Esprit

Dans le film de James Bond 'The Spy Who Loved Me' (L'espion qui m'aimait) datant de 1977, un rôle en or avait été attribué à une Lotus Esprit blanche utilisable aussi comme sous-marin. Elon Musk est un tel fan de ce véhicule qu'il l'a acheté il y a quelques années pour un million de dollars. La Lotus-sous-marin se trouve aussi à bord de chaque Tesla sous la forme d'un oeuf de Pâques. Pour l'activer, appuyez cinq secondes durant sur le logo Tesla (le 'T') de l'écran tactile. Apparaît alors une fenêtre mentionnant: Please enter access code. Saisissez évidemment '007'. Clôturez par OK, allez dans les paramètres Suspension de la voiture et le tour est jouée: au lieu de la Tesla, vous verrez apparaître la Lotus blanche sur l'affichage, prête pour un plongeon virtuel dans l'eau.

En route vers Mars

Elon Musk est non seulement le directeur de Tesla, mais aussi de la firme d'aéronautique SpaceX, qui entend organiser tôt ou tard des voyages vers Mars. Inutile de dire que c'est dès à présent possible avec une Tesla! Suivez la façon de faire de l'oeuf Lotus Esprit, mais utilisez cette fois comme code d'accès 'Mars': votre voiture se muera en un vaisseau spatial de SpaceX, et les cartes de votre système de navigation deviendront une carte de la planète rouge.

R

omantisme

Tesla vous offre aussi un zeste de Paradise by the Dashboard Light. Avec le prochain oeuf de Pâques, vous transformerez en effet le grand écran tactile de votre Tesla en un âtre vraiment romantique, accompagné d'une musique douce: pressez une fois le logo T, cliquez sur les trois traits gris clair jusqu'à former un V et calez-vous confortablement dans votre siège.

Enfin: plusieurs des gags susmentionnés ont sur certains modèles Tesla trouvé entre-temps une place dans le composant Toybox. Vous pourrez donc les activer sans passer par les étapes décrites plus haut. Envie d'y goûter? Pour découvrir un aperçu complet des gags Tesla, veuillez surfer sur cette page Wikipedia.

