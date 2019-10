A partir de la fin de cette année, Google Chrome bloquera le 'contenu mêlé', à savoir les éléments non sécurisés sur des sites pourtant bien protégés.

Chrome, le navigateur édité par Google, avertit depuis assez longtemps déjà les utilisateurs, lorsqu'ils se rendent sur un site non sécurisé. Fin de cette année, il bloquera aussi le 'contenu mêlé'. Il s'agit spécifiquement d'éléments http non protégés qui sont chargés par des sites, qui sont pour le reste bien sécurisés (des sites https donc). Pensez par exemple à certains scripts, vidéos, fichiers sonores ou iframes non cryptés. Ces éléments ne seront plus chargés par Chrome.

Les changements seront appliqués graduellement à partir de Chrome 79, qui sera disponible en décembre. Cette version disposera directement aussi d'un bouton vous permettant encore de charger les éléments non sécurisés sur un site spécifique. Vous pourrez par exemple ainsi encore visionner des fichiers de médias sur des sites hérités plus anciens, qui ne sont peut-être plus actualisés. Il vous faudra dans ce but cliquer sur l'icône du cadenas et aller dans Site Settings.

A partir de Chrome 80, le navigateur tentera automatiquement de mettre à niveau les éléments de médias vers https://, là où ce sera possible. Si cela ne marche pas, ils seront bloqués par défaut. Le bouton permettant de charger encore ces éléments restera cependant bien présent, afin que les sites web ne deviennent pas d'un coup complètement illisibles.