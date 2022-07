Google teste dans son navigateur une nouvelle fonction destinée à économiser de l'énergie pour les utilisateurs qui gardent ouverts leurs onglets des jours, voire des semaines durant 'du fait qu'ils estiment qu'ils auront bientôt besoin de cette page'.

La nouvelle fonction qui est actuellement testée, est appelée 'Quick Intensive Throttling' et devrait amplifier l'autonomie des accus des ordinateurs portables et des appareils mobiles. Il s'agit là d'une extension de l''Intensive Wake Up Throttling', qui avait déjà été introduite dans Chrome 87. Cette dernière fonction veillait à ce que JavaScript 'réveille' moins souvent un onglet dissimulé depuis cinq minutes, voire plus longtemps. En ne rafraîchissant les onglets ouverts, mais inactifs qu'une seule fois par minute, Google estime que Chrome pourrait consommer jusqu'à cinq fois moins d'énergie. Voilà qui pourrait prolonger l'autonomie des accus d'ordinateurs portables et d'autres appareils fonctionnant sur batterie.

Avec la nouvelle fonction qui est à présent testée, la période durant laquelle un onglet est considéré comme inactif, passerait de cinq minutes à dix secondes. Pour utiliser cette fonction expérimentale, vous devrez activer 'Quick intensive throttling after loading' dans les paramètres. Le bénéfice que vous pourrez en tirer, dépendra un peu de vos habitudes. Les personnes qui gardent souvent ouverts plusieurs onglets (jusqu'à des dizaines), pourraient observer une solide différence au niveau de la consommation énergétique et, dans des cas extrêmes, même sur le plan de la vitesse de fonctionnement de l'ordinateur.

