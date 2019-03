Chrome sur Mac dispose du 'Dark Mode'

Google continue de surfer sur la tendance 'Dark Mode' avec Chrome sur Mac. Dans la toute nouvelle version du navigateur, Chrome 73, les utilisateurs Mac peuvent en effet opter pour une version sombre plus respectueuse des yeux.

Chrome 73 dispose, du moins sur Mac, du 'Dark Mode', permettant d'assombrir les pages web et éléments dans le navigateur même.

L'objectif de ce mode sombre est de ménager les yeux, surtout des personnes qui surfent encore sur le web tard dans la soirée. Dans ce sens, le 'Dark Mode' est devenu ces dernières semaines une tendance qui s'impose. Plus tôt cette semaine, Slack a ainsi ajouté un thème sombre à ses applis pour iOS et Android, alors que Facebook Messenger incorpore une fonction similaire depuis la semaine dernière.

Précédemment déjà, Google avait lancé des versions plus respectueuses des yeux pour Gmail, ainsi que des extensions rendant le 'Dark Mode' possible sur Chrome et Google Drive. Une version de Chrome supportant par défaut le 'Dark Mode' pour Windows n'existe provisoirement pas, mais selon Google, elle ne devrait pas tarder.