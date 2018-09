Chrome supprime tous les cookies, sauf... ceux de Google

Supprimer les cookies est l'une de ces actions qui donne à l'utilisateur le sentiment de pouvoir redémarrer d'une page blanche. Donner un coup de frais, se débarrasser de tout un fourbi, se déconnecter partout et ne plus avoir quelqu'un qui vous suit à tout moment. A moins que vous n'utilisiez le nouveau navigateur Chrome, comme le fait remarquer Christoph Tavan sur Twitter.

"Clear all Cookies except Google Cookies", thanks Chrome. /cc @matthew_d_green pic.twitter.com/tR0UJjtPFL