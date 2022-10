Le Chief Service Delivery Officer et l'un des premiers collaborateurs d'In The Pocket quittera bientôt l'entreprise. A l'avenir, Christophe Rosseel entend notamment se focaliser sur la transformation numérique des PME.

Cette décision avait été prise au début de l'année déjà, mais cette semaine, Rosseel a en personne annoncé officiellement qu'il s'en irait fin 2002. Il travaille depuis 2011 pour In The Pocket, où il se chargea depuis le début surtout du volet opérationnel de l'entreprise. Cette fonction n'a cessé d'évoluer, tout comme le personnel qui est entre-temps passé de 5 à 180 personnes. 'Nous n'avons jamais voulu l'appeler COO, parce que cela faisait trop penser aux machines, alors que nous sommes avant tout une firme de services', déclare-t-il à Data News.

Dans un communiqué posté sur son blog, Rosseel explique que dans le futur, il se focalisera principalement sur la création d'organisations numériques, alors qu'In the Pocket se concentre, elle, sur des produits digitaux. Il n'y a pas encore de nouvel employeur en vue. "Toutes les pistes sont ouvertes. Idéalement, je souhaite être actif dans une organisation, dont la culture me plaît et où je pourrai travailler quelques jours par semaine. De plus, je souhaite déployer des activités freelance dans le domaine de la transformation numérique.'

Rosseel cible ici explicitement le marché des PME. 'Pour les acteurs en vue, il y a les grandes agences de consultance, mais je constate que les PME en ont également besoin. Je recherche un partenaire qui me complète parfaitement, mais je dois encore le trouver', déclare Rosseel. C'est dans ce contexte qu'il sortira aussi une lettre de nouvelles, où il abordera la structure d'organisations dans un environnement numérique.

'Je veux donner aux gens des arguments pour démontrer en interne que leur organisation ne va pas bien. Il arrive en effet que le modèle de Spotify, qui s'avère certes une excellente solution pour le secteur musical, ne convient pas pour une banque ou une autre firme. C'est à ce propos que je veux en dire plus: l'intersection entre la direction, l'architecture professionnelle et la théorie organisationnelle. Plutôt que des entreprises avec des silos qui se font concurrence, je veux démontrer que les choses peuvent être faites différemment.'

Cette décision avait été prise au début de l'année déjà, mais cette semaine, Rosseel a en personne annoncé officiellement qu'il s'en irait fin 2002. Il travaille depuis 2011 pour In The Pocket, où il se chargea depuis le début surtout du volet opérationnel de l'entreprise. Cette fonction n'a cessé d'évoluer, tout comme le personnel qui est entre-temps passé de 5 à 180 personnes. 'Nous n'avons jamais voulu l'appeler COO, parce que cela faisait trop penser aux machines, alors que nous sommes avant tout une firme de services', déclare-t-il à Data News.Dans un communiqué posté sur son blog, Rosseel explique que dans le futur, il se focalisera principalement sur la création d'organisations numériques, alors qu'In the Pocket se concentre, elle, sur des produits digitaux. Il n'y a pas encore de nouvel employeur en vue. "Toutes les pistes sont ouvertes. Idéalement, je souhaite être actif dans une organisation, dont la culture me plaît et où je pourrai travailler quelques jours par semaine. De plus, je souhaite déployer des activités freelance dans le domaine de la transformation numérique.'Rosseel cible ici explicitement le marché des PME. 'Pour les acteurs en vue, il y a les grandes agences de consultance, mais je constate que les PME en ont également besoin. Je recherche un partenaire qui me complète parfaitement, mais je dois encore le trouver', déclare Rosseel. C'est dans ce contexte qu'il sortira aussi une lettre de nouvelles, où il abordera la structure d'organisations dans un environnement numérique.'Je veux donner aux gens des arguments pour démontrer en interne que leur organisation ne va pas bien. Il arrive en effet que le modèle de Spotify, qui s'avère certes une excellente solution pour le secteur musical, ne convient pas pour une banque ou une autre firme. C'est à ce propos que je veux en dire plus: l'intersection entre la direction, l'architecture professionnelle et la théorie organisationnelle. Plutôt que des entreprises avec des silos qui se font concurrence, je veux démontrer que les choses peuvent être faites différemment.'