Sparkcentral a un nouveau CEO belge, puisque Joe Gagnon quitte l'entreprise pour relever un autre défi.

Christoph Neut travaille depuis l'été de 2016 pour Sparkcentral, où il était responsable des activités européennes en tant que vice-président EMEA. Depuis ce mois-ci, il assume la direction complète de l'entreprise en sa qualité de CEO, une récompense pour le succès européen de Sparkcentral.

Whatsapp avait en 2018 lancé des services payants pour les entreprises. A l'époque, Sparkcentral était l'une des quinze entreprises qui y furent impliquées dès le départ. "La firme se trouve dans une phase de croissance. L'histoire Whatsapp y a énormément contribué. Nous fûmes l'une des premières entreprises à y avoir eu accès. Elle est particulièrement populaire dans la zone EMEA, ce qui nous a permis d'effectuer un véritable rush de croissance ces 18 derniers mois", déclare Neut à Data News.

Avant son arrivée chez Sparkcentral, Neut fut Chief Commercial Officer du Groupe Cegeka. Précédemment encore, il fut actif chez Stefanini et chez TechTeam Global.

Neut succède à Joe Gagnon, qui avait lui-même pris en mai 2018 la place du fondateur, Davy Kestens. Gagnon a un nouveau défi à relever dans le secteur de la santé. Cela, en combinaison avec la croissance européenne enregistrée sous Neut, a ouvert à ce dernier la voie vers la direction de l'entreprise.

"On connaît le secteur et les clients, on sait où se située la croissance, et la stratégie a déjà été en grande partie adaptée à ce à quoi nous sommes occupés en Europe", précise Neut.

Sparkcentral a débuté à Hasselt, mais son siège principal se situe à présent à San Francisco. Aujourd'hui, l'entreprise occupe une quarantaine de personnes. Neut continuera d'habiter en Belgique: "Mais je partagerai mon temps entre les deux régions, même si nous envisageons de transférer peut-être le siège à New York."

La majeure partie du développement se fait encore sur le Corda Campus d'Hasselt. "Quatre-vingts pour cent de la plate-forme est à mettre au compte de la Belgique, surtout les activités basées Whatsapp. Nous sommes une entreprise globale caractérisée par une forte présence aux Etats-Unis et en Belgique", conclut Neut.

