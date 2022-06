L'ancien chef de cabinet auprès du ministère de la Défense va désormais explorer de nouveaux marchés pour le secteur public en rejoignant Cipal Schaubroeck.

Chris Van der Auwera est actuellement Partner Public Sector chez DXC, mieux connu au sein des institutions publiques comme étant l'un des partenaires TIC du gouvernement flamand. Mais après un peu plus de trois ans au service de DXC, Monsieur Van der Auwera quittera donc prochainement l'entreprise pour rejoindre un autre fournisseur des pouvoirs publics : Cipal Schaubroeck.À partir du 16 août, il y occupera la fonction de Chief Growth Officer. Dans ce cadre, il se concentrera sur les atouts de l'entreprise pour conquérir de nouveaux marchés au sein du secteur public, tout en veillant à la bonne collaboration entre les différents départements de l'entreprise, comme Data News a pu le lire dans un e-mail où Chris Van der Auwera a annoncé son départ.Avant de travailler pour DXC, le futur Chief Growth Officer de Cipal Schaubroeck a travaillé quatre ans comme chef de cabinet du ministre de la Défense (Steven Vandeput, puis Sander Loones, tous deux N-VA). Auparavant, Chris Van der Auwera avait travaillé dix ans comme Management Consultant. Et encore plus tôt, il avait aussi été employé par Essent et Proximus (qui s'appelait encore Belgacom à l'époque).