Le fabricant néerlandais de machines à puces ASML a encore augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice au cours du troisième trimestre de cette année. Grâce à l'amplification du télétravail, les firmes technologiques continuent de se distinguer durant la crise du corona, ce qui stimule à son tour la demande de puces toujours plus sophistiquées.

ASML fournit des machines de production à quasiment tous les fondeurs en vue dans le monde. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre s'est établi à quasiment 4 milliards d'euros, contre 3,3 milliards durant le trimestre précédent. L'entreprise a ainsi dépassé l'attente qu'elle avait émise lors de la présentation de ses résultats trimestriels précédents. Son bénéfice net a, lui, grimpé à 1,1 milliard d'euros, contre 751 millions au deuxième trimestre.

Semi-conducteurs plus compacts et plus puissants

Deux clients connus d'ASML, à savoir le sud-coréen Samsung et la taïwanais TSMC (le principal fabricant indépendant de semi-conducteurs au monde), ont récemment révélé des chiffres évoquant la forte demande persistante de puces sophistiquées. ASML, installée à Veldhoven, fournit l'équipement permettant de produire des semi-conducteurs nettement plus compacts et puissants qu'avant.

