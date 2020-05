Durant le trimestre écoulé, Cisco a enregistré un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, en recul de 8 pour cent. Quant à son bénéfice net, il a régressé de 3 à 2,8 milliards de dollars.

Il s'agit là des résultats du troisième trimestre de l'exercice en cours de Cisco se clôturant le 25 avril 2020. Sur une base annuelle, le chiffre d'affaires a diminué de huit pour cent, alors que le bénéfice net a reculé de neuf pour cent.

Pour le trimestre actuel, l'entreprise table sur une diminution du chiffre d'affaires comprise entre 8,5 et 11,5 pour cent par rapport à l'année précédente.

"En cette période très particulière, notre priorité était de supporter nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos communautés, tout en préparant Cisco pour l'avenir", affirme Chuck Robbins président et CEO de Cisco.

"La pandémie a incité les organisations du monde entier à numériser leurs activités et à supporter la main d'oeuvre externe d'une manière à la fois plus rapide et à plus grande échelle que jamais auparavant. Nous continuons de nous concentrer sur l'offre de technologies et de solutions, dont nos clients ont besoin pour accélérer leur transformation numérique", conclut Robbins.

En marge des résultats trimestriels, Cisco annonce encore que 95 pour cent de ses collaborateurs travaillent à domicile.

En collaboration avec Ducht IT-Channel.

Il s'agit là des résultats du troisième trimestre de l'exercice en cours de Cisco se clôturant le 25 avril 2020. Sur une base annuelle, le chiffre d'affaires a diminué de huit pour cent, alors que le bénéfice net a reculé de neuf pour cent.Pour le trimestre actuel, l'entreprise table sur une diminution du chiffre d'affaires comprise entre 8,5 et 11,5 pour cent par rapport à l'année précédente."En cette période très particulière, notre priorité était de supporter nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos communautés, tout en préparant Cisco pour l'avenir", affirme Chuck Robbins président et CEO de Cisco."La pandémie a incité les organisations du monde entier à numériser leurs activités et à supporter la main d'oeuvre externe d'une manière à la fois plus rapide et à plus grande échelle que jamais auparavant. Nous continuons de nous concentrer sur l'offre de technologies et de solutions, dont nos clients ont besoin pour accélérer leur transformation numérique", conclut Robbins.En marge des résultats trimestriels, Cisco annonce encore que 95 pour cent de ses collaborateurs travaillent à domicile.En collaboration avec Ducht IT-Channel.