Le service de chat Zoom Video Communications a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires durant le trimestre écoulé. L'entreprise américaine a vu le nombre de ses utilisateurs progresser malgré un retour au bureau de beaucoup plus d'employés. Il existe encore et toujours une demande pour les services de réunion en ligne de Zoom en raison du mode de travail hybride.

Le chiffre d'affaires de Zoom Video Communications a crû de cinq pour cent à 1,1 milliard de dollars sur une base annuelle. Selon Zoom, le nombre d'entreprises utilisant le service a augmenté de quatorze pour cent à 209.300 en comparaison avec le trimestre correspondant de l'année dernière. La firme créée en 2011 dans la ville californienne de San Jose a réalisé un bénéfice net supérieur à 48 millions de dollars.

Autres acteurs

Zoom a cette année déjà prévenu que l'énorme croissance qu'elle avait connue en 2020 durant la pandémie du coronavirus était bel et bien terminée. L'entreprise est aussi de plus en plus concurrencée par d'autres acteurs tels Microsoft et Google. Il n'empêche que Zoom envisage avec confiance tant le quatrième trimestre que l'ensemble de l'année en cours.

