Lors du dernier trimestre, HPE a enregistré un recul de 6 pour cent de son chiffre d'affaires à 6,8 milliards de dollars. Son bénéfice brut s'est, lui, établi à 2,1 milliards de dollars.

Pour ce qui est du bénéfice, la hausse a été de 8 pour cent sur une base annuelle. Le bénéfice net a crû de pas moins de 101 pour cent à 12 millions de dollars. Il est question ici pour HPE des résultats du troisième trimestre de son exercice 2020 en cours.

Le chiffre d'affaires d'Intelligent Edge a été de 684 millions de dollars, en recul de 12 pour cent sur une base annuelle. Les rentrées IT sont restées stables à 3,4 milliards de dollars. Quant au chiffre d'affaires des High Performance Compute & Mission Critical Systems (HPC & MCS), il s'est établi à 649 millions de dollars, en hausse de 3 pour cent sur une base annuelle.

La division des produits de stockage demeure le principal générateur de chiffre d'affaires de l'entreprise avec 1,1 milliard de dollars et ce, même si elle enregistre quand même un recul de 10 pour cent sur une base annuelle. Au niveau des Advisory & Professional Services (A&PS), le chiffre d'affaires a été de 226 millions de dollars, en régression de 7 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière. Enfin, le chiffre d'affaires des Financial Services s'est établi à 811 millions de dollars, en diminution de 9 pour cent sur une base annuelle.

Le CEO Antonio Neri affirme dans un communiqué que son entreprise a au cours du trimestre écoulé reçu davantage de commandes de services pour le groupe ARR et pour HPE GReenLake entre autres. La crise du corona a aussi provoqué la poursuite de la migration vers les offres 'as-a-service'.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

