L'Autorité de protection des données (APD) va s'associer avec Cheops pour son infrastructure IT. Il s'agit d'un contrat d'une valeur d'1,7 million d'euros.

Ce contrat-cadre a une durée de cinq ans et porte sur la gestion et la protection de l'environnement IT de l'APD. Il couvre entre autres la migration vers le nuage, la gestion proactive et le contrôle de l'infrastructure IT et des postes de travail, l'accompagnement stratégique et la sécurisation de l'environnement IT.

Cheops s'est imposée tant sur le plan du prix que sur celui de la qualité des services dans l'adjudication publique. Cheops et l'APD avaient précédemment déjà collaboré.

'Cheops était jusqu'il y a peu une organisation inconnue pour l'APD. C'est en fait dans le cadre de la faillite du précédent fournisseur de services que nous avons coopéré pour la première fois. Sur base de cette expérience, l'APD a pleinement confiance dans le fait que Cheops s'avérera un excellente partenaire dans les années à venir', déclare David Stevens, président de l'APD.

Ce contrat-cadre a une durée de cinq ans et porte sur la gestion et la protection de l'environnement IT de l'APD. Il couvre entre autres la migration vers le nuage, la gestion proactive et le contrôle de l'infrastructure IT et des postes de travail, l'accompagnement stratégique et la sécurisation de l'environnement IT.Cheops s'est imposée tant sur le plan du prix que sur celui de la qualité des services dans l'adjudication publique. Cheops et l'APD avaient précédemment déjà collaboré.'Cheops était jusqu'il y a peu une organisation inconnue pour l'APD. C'est en fait dans le cadre de la faillite du précédent fournisseur de services que nous avons coopéré pour la première fois. Sur base de cette expérience, l'APD a pleinement confiance dans le fait que Cheops s'avérera un excellente partenaire dans les années à venir', déclare David Stevens, président de l'APD.