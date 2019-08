L'intention de quatre ingénieurs flamands de faire traverser en primeur l'Océan Atlantique par un bateau autonome, donc sans intervention humaine, a tourné court. Le bateau-drone a en effet chaviré après un peu plus de trois cents kilomètres.

Le Mahi One, comme le bateau s'appelle, avait quitté vendredi Les Sables-d'Olonne en France pour un voyage de 80 à 100 jours. Le bateau de quatre mètres de long utilisait des capteurs, des caméras et le GPS pour déterminer par lui-même le cap à suivre. Son moteur électrique était propulsé par l'énergie solaire et des batteries. Sa destination finale était l'île de Guadeloupe dans les Caraïbes, à un peu moins de 7.000 kilomètres. Il devait s'agit d'une primeur mondiale pour notre pays, car jamais encore dans l'histoire, un bateau sans intervention humaine n'avait bravé l'océan.

La tentative de record s'est cependant terminée en mineur. Sur la page web où le Mahi One est suivi, on peut voir que le bateau sans équipage à commencé à chavirer après avoir parcouru un peu plus de 300 kilomètres. "Lundi, notre bateau a dû faire face à une tempête particulièrement forte avec des vagues de plus de six mètres de hauteur. Dans un premier temps, nous pensions qu'il avait survécu à la tempête, mais mardi, force a été de constater que quelque chose de bizarre s'était passé. Nous avons sollicité demandé des photos, qui ont confirmé ce que nous craignions: le Mahi One a chaviré", explique Bertold Van den Bergh, l'un des ingénieurs à l'initiative du projet.

La cause exacte du chavirement n'est pas encore connue. Lors de tests précédents, la micro-électronique embarquée avait eu maille à partir avec l'ai marin salé. Voilà pourquoi cette première tentative, qui en fait aurait dû démarrer en mai déjà, avait été postposée. "Nous sommes à présent en train de rejoindre le Mahi One pour nous rendre compte de ce qui n'a pas fonctionné et pour mesurer les dégâts", ajoute encore Van den Bergh.

Conjointement avec trois autres ingénieurs, il a fabriqué le bateau-drone quatre années durant. Comme le bateau autonome devait atteindre son but sans intervention humaine, la tentative est donc considérée comme un échec. "Nous devrons assurément interrompre la présente tentative", conclut-il l'air déçu. L'équipe va ramener le bateau à son point de départ et réfléchir à une nouvelle tentative.