Charlotte Gréant devient la nouvelle directrice générale de Startups.be et de Scale-ups.eu. Elle succède à Karen Boers, qui a rejoint Becode au début de cette année.

Charlotte Gréant a débuté cette semaine dans l'organisation qui soutient les jeunes entreprises en pleine croissance. Elle y sera responsable des opérations quotidiennes, du développement communautaire et des partenariats.

Startups.be, qui jusqu'à la fin de l'année dernière était dirigée par Karen Boers, a rejoint Scale-ups.eu au début de cette année. Jurgen Ingels, fondateur de Scale-ups.eu, reste président du conseil d'administration.

"J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Startups.be et Scale-ups.eu, leurs collaborateurs et leur expertise. Leur travail acharné et leur dévouement se traduisent par de formidables événements, des missions commerciales et une valeur ajoutée impressionnante pour la scène technologique belge. L'équipe a montré qu'elle peut accomplir des choses extraordinaires et je suis honorée de pouvoir rejoindre une organisation aussi forte et professionnelle", déclare Charlotte Gréant dans un communiqué.

Charlotte Gréant a commencé sa carrière au Bénin, en Afrique, où elle a développé l'entreprise de transport Baobab Express. Elle a ensuite travaillé entre autres pour Materialise, Golazo et la Chambre de Commerce belgo-américaine. Ces deux dernières années, elle a travaillé pour le hub américain de B-Hive, la plateforme fintech de Jurgen Ingels et Wim De Waele.