Plus de 7,5 millions de Belges âgés de plus de 18 ans consultent YouTube chaque mois, ressort-il mardi d'une enquête menée en octobre dernier par Google. Ce chiffre représente 80% de la population belge dans cette tranche d'âge. Les utilisateurs restent en outre connectés au moins 35 minutes par jour sur la plateforme, ce qui en fait le canal de vidéo en ligne préféré du pays, à en croire la filiale belge du géant américain.

D'après Google, YouTube a été consulté en masse par les Belges au cours de l'année écoulée. Plus de 30% des Belges se sont tournés vers la plateforme vidéo pour apprendre, en particulier durant les confinements.

Les utilisateurs de la plateforme vidéo y ont ainsi appris à se couper les cheveux lorsque les salons de coiffure étaient fermés, ont téléchargé des tutoriels permettant de fabriquer des masques maison ou tenté de garder une pratique sportive malgré la fermeture des clubs de sport.

437 chaînes belges

Un cinquième des utilisateurs de YouTube en Belgique indiquent en outre qu'ils consultent la plateforme pour pratiquer un hobby. De plus en plus de créateurs YouTube en Belgique leur proposent d'ailleurs des contenus spécifiques: comment produire et mixer des beats, comment élever une race de poulet particulière ou comment préparer rapidement des collations bonnes pour la santé.

Il existe actuellement 437 chaînes belges avec plus de 100.000 abonnés, soit une augmentation de 35% par rapport à l'année passée. Globalement, YouTube est disponible dans plus de 100 pays, dans 80 langues différentes. Cela représente 1 milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour.

