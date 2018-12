Cette année, vous avez surtout recherché 'Coupe du monde 2018'

"La vision synoptique des commandes de recherche tendance montre bien ce qui a tenu un pays en haleine au cours de l'année écoulée", déclare Michiel Sallaets, Communications Manager Google Benelux. "2018 fut l'année du football, des élections et du changement."

2018 fut l'année, au cours de laquelle les Diables Rouges ont enthousiasmé le pays avec la meilleure performance belge (troisième place) obtenue lors d'une coupe du monde de foot. Le terme recherché le plus populaire cette année fut dès lors 'Coupe du monde 2018'. Parmi les Diables Rouges, c'est Eden Hazard qui l'emporta sur ses collègues Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Le même terme fut aussi le plus recherché au niveau mondial. Même si tel ne fut pas le cas aux Pays-Bas, dont l'équipe nationale ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du monde.

Elections

A part cela, les élections locales se trouvent également en bonne place sur la liste Year in Search. 'Verkiezingen 2018/ Elections 2018' se situe en effet à la sixième place dans le top dix, et on l'observe également dans les demandes de recherche Google débutant par 'comment'. 'Comment voter électroniquement?, se sont par exemple demandé pas mal de Belges. Figurent en outre dans le top dix: HDS (2), Facebook connexion (3), Match coupe du monde (4), Avicii (5), Tour de France 2018 (7), Vlaanderen Kiest (8), Calendrier de la coupe du monde (9) et VRT NWS (10).

Slime et Fortnite

Le slime (pâte gluante) et comment le réaliser reste incroyablement populaire, tout comme le jeu le plus tendance: Fortnite. En savoir plus sur la valeur d'une voiture demeure aussi une demande populaire. Des personnalités décédées se retrouvent également en bonne place sur la liste Year in Search: Avicii, Stan Lee, Charles Aznavour, France Gall et Stephen Hawking. Enfin, la téléréalité continue de nous captiver nettement: 'Temptation Island' reste le programme le plus populaire sur Google, suivi par 'Danse avec les stars'.