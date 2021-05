Les dépenses destinées à la sécurisation de l'information et de la technologie de gestion des risques croîtraient cette année au niveau mondial quasiment deux fois plus que l'année dernière. La sécurité dans le nuage serait l'activité en hausse la plus nette.

La protection de l'information comprend de nombreux segments allant de la sécurisation des applications à la gestion des accès d'identité, à la protection des réseaux et des consommateurs. En tout, l'analyste Gartner s'attend à ce qu'on dépense cette année au niveau mondial 150.409.000.000 dollars, ce qui représenterait une augmentation de 12,4 pour cent par rapport à 2020, année au cours de laquelle on avait déjà enregistré une progression de 6,4 pour cent.

Gartner attribue la hausse des dépenses à la demande toujours aussi forte d'une technologie permettant de supporter le télétravail et la sécurité dans le nuage. Cette dernière est avec 841 millions de dollars le segment le plus modeste, mais qui, avec 41,2 pour cent de hausse, est celui qui croît le plus dans le giron de la sécurisation de l'information et de la technologie de gestion des risques.

La protection et la réglementation complémentaires en matière de nuage public et de SaaS font également augmenter les dépenses dans le secteur.

Le plus grand segment, qui représente quasiment le moitié de toutes les dépenses, demeure les services de sécurité, qui progresseraient de 11,4 pour cent.

Information Security & Risk Management End User Spending by Segment, 2020-2021 (Millions of US Dollars)

Market Segment 2020 2021 Growth (%) Application Security 3,333 3,738 12.2 Cloud Security 595 841 41.2 Data Security 2,981 3,505 17.5 Identity Access Management 12,036 13,917 15.6 Infrastructure Protection 20,462 23,903 16.8 Integrated Risk Management 4,859 5,473 12.6 Network Security Equipment 15,626 17,020 8.9 Other Information Security Software 2,306 2,527 9.6 Security Services 65,070 72,497 11.4 Consumer Security Software 6,507 6,990 7.4 Total 133,776 150,409 12.4

Source: Gartner (May 2021)

La protection de l'information comprend de nombreux segments allant de la sécurisation des applications à la gestion des accès d'identité, à la protection des réseaux et des consommateurs. En tout, l'analyste Gartner s'attend à ce qu'on dépense cette année au niveau mondial 150.409.000.000 dollars, ce qui représenterait une augmentation de 12,4 pour cent par rapport à 2020, année au cours de laquelle on avait déjà enregistré une progression de 6,4 pour cent.Gartner attribue la hausse des dépenses à la demande toujours aussi forte d'une technologie permettant de supporter le télétravail et la sécurité dans le nuage. Cette dernière est avec 841 millions de dollars le segment le plus modeste, mais qui, avec 41,2 pour cent de hausse, est celui qui croît le plus dans le giron de la sécurisation de l'information et de la technologie de gestion des risques.La protection et la réglementation complémentaires en matière de nuage public et de SaaS font également augmenter les dépenses dans le secteur.Le plus grand segment, qui représente quasiment le moitié de toutes les dépenses, demeure les services de sécurité, qui progresseraient de 11,4 pour cent.Information Security & Risk Management End User Spending by Segment, 2020-2021 (Millions of US Dollars)Source: Gartner (May 2021)