Plus vous télétravaillez et plus vous risquez de rencontrer des problèmes de laptop. Nous avons testé trois d'entre eux pour savoir s'ils étaient à même d'y échapper.

Vous télétravaillez depuis des mois déjà? Si tel est le cas, vous connaissez à nul autre pareil les avantages de cette formule, mais aussi les inconvénients, dont toute une série de problèmes petits ou grands. Nous avons d'abord été nous renseigner auprès de plusieurs fabricants pour savoir s'ils intégraient à leurs ordinateurs portables des fonctions ciblant spécifiquement les utilisateurs professionnels. Y trouve-t-on aussi quelques particularités qui rendent le travail dans un environnement privé quelque peu plus agréable ou plus facile? Lenovo, Huawei et HP nous ont chacun fait parvenir un laptop. Dans quelle mesure les Lenovo Thinkpad T14S, Huawei Matebook X Pro et HP EliteBook x360 1040 G7 aident-ils à nous débarrasser des dix plus grands problèmes auxquels nous pourrions tous être confrontés?

1. Comment puis-je activer et désactiver plus rapidement la caméra et/ou le micro?

Cela peut sembler ridicule pour les télétravailleurs sans enfant(s), mais il arrive parfois qu'il faille vraiment désactiver très rapidement le micro durant une visioconférence, pour faire quelques remontrances au gamin qui joue (trop) bruyamment ou à la gamine en train de réaliser des vidéos pour TikTok. Ou encore désactiver la webcam, parce qu'on découvre soudainement qu'un panier à linge sale plein à ras bord se trouve dans le champ de la caméra.

Lenovo, Huawei et HP intègrent à leur Thinkpad T14S, Matebook X Pro et EliteBook 1040 des touches de fonction séparées pour désactiver le micro. Mais vérifiez quand même si votre ordinateur portable actuel ne dispose pas non plus d'une telle touche. Si tel n'est pas le cas, sachez que pas mal de logiciels de réunion disposent de raccourcis pour désactiver le micro ou la webcam. Dans le cas de Zoom très utilisé, vous désactiverez le micro avec ALT+A. Plus rapide encore: aussi longtemps que vous presserez la barre d'espacement, vous serez sur mute.

Pour ce qui est de la webcam, le Thinkpad T14S dispose d'un curseur en haut, capable de couvrir l'image: c'est ce qu'on appelle le volet de confidentialité ThinkShutter. HP s'y prend autrement dans l'EliteBook 1040 avec une touche séparée juste à côté du bouton 'power', qui active et désactive la webcam. Un voyant lumineux incorporé à la touche indique si l'image de la caméra est désactivée. De son côté, Huawei va encore un peu plus loin dans son Matebook X Pro. C'est toute la webcam qui est dissimulée sous une touche située dans la rangée supérieure du clavier. Une simple pression fait surgir la caméra. Voilà qui s'avère à coup sûr efficace. Et qui va générer des regards d'admiration de ceux qui vous entourent. Mais c'est aussi loin d'être pratique, selon nous. La caméra vous place en effet logiquement dans une perspective tout à fait différente de celle à laquelle vous êtes habitué: de bas en haut. Cette étrange perspective dite de la... grenouille fait en sorte que vous n'apparaîtrez pas de manière particulièrement flatteuse en image et que pour vos partenaires de réunion, vous donnerez l'impression de n'être aucunement concerné par celle-ci. Votre laptop actuel ne possède-t-il pas de touche séparée ou d'un volet de confidentialité? Vérifiez dans ce cas si vous n'avez pas reçu lors du dernier événement ou conférence d'entreprise où vous étiez présent un sachet dans lequel se trouve l'un de ces petits couvercles en plastique à placer sur la webcam. Sinon, il y a encore et toujours les combinaisons de touches: ALT+V dans le cas de Zoom.

Le Thinkpad T14S offre encore une particularité: avec F10 et F11 sur le clavier, vous accepterez rapidement un appel entrant dans Microsoft Teams ou Skype et terminerez la conversation. Avec les autres logiciels, les touches ne collaborent pas.

Thinkpad T14S © Lenovo

2. Comment connecter mon smartphone plus facilement?

Chez certaines personnes, le télétravail n'est pas seulement l'affaire de l'ordinateur portable, mais désormais aussi du smartphone. Ou peut-être devez-vous effectuer encore l'un ou l'autre déplacement physique et fournir une présentation, des photos ou d'autres documents avec votre appareil mobile? Une connexion sans fil conviviale entre ce dernier et votre laptop permet alors de passer sans problème de l'un à l'autre. Voilà ce sur quoi Huawei mise pleinement avec le Matebook X Pro, du moins si vous utilisez aussi un smartphone Huawei intégrant le logiciel EMUI10.

Pointez votre smartphone sur le sticker Huawei Share du laptop et établissez ainsi une connexion sans fil. La configuration sans fil s'est parfaitement déroulée avec l'Huawei Pro 30 que nous utilisions. Vous verrez alors apparaître l'écran de votre téléphone sur le laptop sous la forme d'une fenêtre séparée. Vous pourrez alors transférer très facilement des fichiers entre les deux appareils. Sur une simple touchette de l'écran tactile du Matebook, vous porterez littéralement l'affichage du smartphone vers le laptop. Autre scénario possible: continuer de préparer une présentation sur l'ordinateur portable, tout en répondant rapidement sur le téléphone aux messages entrants et ce, avec le clavier et la souris du laptop. Il vous sera même possible de copier du texte sur votre desktop, puis de le coller dans un message sur votre GSM: Huawei a appelé cela la collaboration multi-écran.

Pratique, et cela jette dans un certains sens aussi un pont entre le travail (laptop) et le privé (smartphone). Même si nous pouvons parfaitement nous imaginer que cela va un peu loin pour certains qui préfèrent veiller à établir une frontière entre le travail et le privé. Du reste, il est aussi possible de faire l'inverse: activer le smartphone en mode desktop et projeter l'image sur un écran. Le concurrent d'Huawei, Samsung, prépare du reste des fonctions similaires. Avec Samsung DeX, il est possible d'utiliser un smartphone comme un ordinateur en connectant l'appareil mobile à un écran externe, tel une TV ou un moniteur.

3. Zut, la batterie est de nouveau déchargée!

Travailler chez soi avec le laptop de son employeur ne signifie pas que l'appareil soit branché en permanence sur une prise secteur chez tout un chacun. Il n'y a rien de si ennuyant que d'ouvrir son ordinateur portable le lundi matin et de découvrir que sa batterie est complètement déchargée. Dans ce cas, il est bien difficile d'échapper à une recharge, mais vous serez bien aidé, si vous pouvez recharger rapidement l'accu, tout en prenant un solide petit-déjeuner par exemple. Le chargeur rapide de 65 W fourni avec l'appareil de Lenovo recharge la batterie de 0 à 80% en une petite heure, selon un collaborateur enthousiaste de Lenovo. Mais le laptop de Huawei est lui aussi accompagné d'un chargeur rapide de 65 W avec USB-C. Il en est du reste de même de l'appareil de HP. Son chargeur rapide de 65 W recharge l'accu jusqu'à 50% en 30 minutes, lorsque le système est éteint ou en stand-by. Ces 50% correspondent à une vitesse de recharge 'normale'.

4. Envie d'une tasse de café?

Quiconque travaille à domicile, préfère en général son café à celui du bureau. Il y a donc de fortes chances que vous déposiez régulièrement une tasse du précieux liquide près de votre laptop. Ajoutez-y la présence proche d'enfants imprudents (ou votre propre maladresse), et cette tasse peut vite se renverser. Lenovo propose une formule antitaches, "mais peut-être est-il préférable de ne pas la tester", comme l'indique la note de Lenovo même se terminant par un smiley rieur. Dans les spécifications du HP EliteBook, on peut lire que le clavier est lui aussi protégé de la sorte.

Le ThinkPad de Lenovo semble assez robuste. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment beau, mais nous croyons en tout cas qu'il peut résister à des chocs, comme le fait de tomber de votre bureau.

Matebook X Pro (2020) © Huawei

5. L'image et le son ne ressemblent à rien

Un classique encore et toujours (malheureusement), avec de nombreuses causes possibles. Cela peut être imputé (temporairement) à Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou à un autre service du genre. Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Il va de soi que votre propre connexion internet doit être de bonne qualité. Les trois laptops se sont en tout cas connectés aisément à notre routeur wifi 802.11n et ont atteint des vitesses très correctes. Mais avec un routeur ac plus récent, cela peut être encore meilleur en principe. Les trois appareils n'ont du reste plus de port Ethernet à bord, ce qui est toujours plus souvent le cas. Même si vous pouvez évidemment encore et toujours ajouter un port Ethernet avec des ports USB en option.

Le son est-il de piètre qualité? Dans ce cas, un casque peut à coup sûr vous soulager. Mais en général, les trois ordinateurs portables offrent une bonne qualité sonore. L'EliteBook propose ici le son le plus convaincant (et surtout très fort) de Bang & Olufsen: quatre haut-parleurs stéréo y sont embarqués. Conjointement avec deux micros 'multi-array' orientés vers l'utilisateur et deux micros orientés vers l'extérieur, vous serez sur ce plan paré pour vos appels vidéo. Mais on peut tenir le même raisonnement pour le Matebook X Pro qui s'en tire méritoirement avec ses quatre haut-parleurs et autant de micros. Quant au ThinkPad de Lenovo, il propose des haut-parleurs Dolby Audio et deux micros 'farfield'.

Les différences s'expriment davantage au niveau de la qualité de la webcam incorporée. Celle du Matebook X Pro n'est pas à la hauteur. Comme susmentionné, nous avons déjà connu un problème d'angle, mais avec à peine 1 méga-pixel, on ne va vraiment pas très loin: nous estimons qu'il s'agit d'une spécification trop fable pour un tel appareil. Les appareils de Lenovo et HP font clairement partie d'une une autre catégorie avec à chaque fois une caméra HD de 720p: grand angle de 88° chez HP.

6. Constamment se reconnecter...

Vous sortez un instant prendre l'air ou vous servir une tasse de café: cela suffit pour que votre laptop du travail se verrouille automatiquement chez vous aussi. Généralement, c'est là le genre de chose qu'il est malaisé de désactiver en raison de la politique de sécurité de l'entreprise. Et il faudra donc que vous vous reconnectiez plusieurs fois par jour.

Il y a plus facile. Avec une empreinte digitale par exemple - si votre employeur supporte et autorise cette formule évidemment. Les trois appareils incorporent un lecteur d'empreintes digitales. Près du pavé tactile chez Lenovo, sous la forme d'une touche dans le clavier chez HP, et intégré au bouton marche/arrêt chez Huawei. Pour nous, ce dernier est le plus pratique, puisque cela permet d'activer et de se connecter avec un seul bouton. La reconnaissance du visage est encore préférable pour se reconnecter à partir de ce genre d'état de veille léger. Le Matebook ne le supporte pas, mais bien les deux autres. Ici, nous accorderons une préférence nette à l'EliteBook qui recherche directement votre visage dès que vous reprenez place à votre bureau - reconnaissable aux deux voyants rouges clignotants (hybride IR et RGB). Une fois identifié, vous pourrez reprendre votre travail en une fraction de seconde: vraiment pratique!

7. Mes doigts sont trop gros pour la commande tactile

Eprouvez-vous régulièrement des difficultés à commander avec les doigts l'écran tactile de votre laptop? La solution réside alors peut-être dans un stylet. Seule HP en fournit un avec son EliteBook, que vous pourrez fixer magnétiquement sur le côté gauche de l'appareil. Un petit inconvénient quand même: la connexion sans fil laisse, à notre avis, trop souvent à désirer. Huawei a trouvé une astuce très pratique: en faisant se déplacer vers le bas trois doigts sur l'écran tactile, vous créerez automatiquement une capture. Pratique, mais allez-vous en avoir souvent besoin? Pour être complet, le ThinkPad fourni par Lenovo ne dispose pas d'un écran tactile.

EliteBook x360 1040 G7 © HP

8. L'écran de mon laptop n'est vraiment pas assez net et est en outre trop petit!

Votre écran est-il trop petit et entrave-t-il de ce fait réellement votre productivité? Si oui, investissez alors - ou demandez-le à votre employeur! - dans un moniteur externe. Vous pourrez le connecter très simplement via hdmi soit pour agrandir votre espace-écran total, soit pour dupliquer l'écran de votre ordinateur portable.

Pour ce qui est de la netteté, il convient souvent de se plonger dans les paramètres. Peut-être Windows accroît-il les caractères jusqu'à 150% et génère ainsi des lettres trop floues? Des trois laptops de notre test, nous avons une préférence marquée pour l'écran du Matebook X Pro avec sa résolution supérieure (3.000 x 2.000, contre 1.920 x 1.080 pour les autres), mais aussi avec, selon nous, ses lettres les plus nettes et agréables à lire, ainsi qu'avec son affichage couleur le plus profond et le tout sans bord. La clarté ne laisse pas non plus à désirer. A souligner quand même le rapport d'image 3:2 convenant surtout pour la lecture et l'écriture, mais moins peut-être pour certaines applications. Quiconque travaille professionnellement avec des photos et des vidéos, préférera assurément plutôt une image panoramique.

9. Mais cela n'avance pas du tout

Ici, nous serons brefs: on ne peut en effet pas en dire autant de ces trois laptops - ou cela doit être dû à votre application dans le nuage ou à votre wifi. Vous pouvez attendre ici des performances bonnes à excellentes de la part des applications de bureau. Il ne peut du reste en être autrement avec la 10ème génération de l'Intel Core i5-10210U et du Core i7-10510U équipant les appareils fournis respectivement par HP et Huawei. Quant au ThinkPad, il embarque un solide AMD Ryzen 7 PRO 4750U.

L'objectif du présent article n'est pas de recourir à fond aux benchmarks, mais pour vous donner quand même une idée des performances à attendre, nous avons quand même appliqué un Novabench sur les trois laptops. Huawei obtient le meilleur score pour le GPU (379 points), suivi de près par Lenovo (347 points). L'EliteBook vient ensuite avec 203. Le processeur AMD du ThinkPad possède cependant une solide longueur d'avance sur les autres: 2.083 points contre 1.071 (Huawei) et 895 (HP). En combinaison avec les performances de la RAM et du disque dur, le ThinkPad se classe de manière convaincante à la première place (2.932 points), suivi par le Matebook X Pro (1.963) et par l'EliteBook (1.496). Aucune grande surprise: sur base des spécifications, c'est ce que nous attendions. Une petite remarque encore: le ventilateur d'Huawei est très bruyant dès qu'on se rapproche des performances maximales.

10. Télétravailler, ce n'est finalement pas autre chose que travailler, mais de chez soi

Etes-vous d'accord avec cette expression? Si oui, c'est qu'il en va surtout de vous et pas de votre ordinateur. Même si les fournisseurs ne sont pas sourds aux arguments des uns et des autres et préparent des logiciels adaptés. Félicitations ici à HP qui, avec WorkWell, fournit d'origine un outil qui vous incite à prendre régulièrement une pause et à vous étendre les jambes. Mais l'outil vous donne aussi une vision de l'utilisation du laptop et des modèles de travail. Peut-être cela vous apportera-t-il quelque chose d'autre sur le rapport entre vos activités professionnelles et vos occupations privées.

Conclusion

Nous n'allons pas ici citer un véritable gagnant ou vous conseiller tel ou tel achat, car nous voulions surtout vérifier dans quelle mesure ces ordinateurs portables pouvaient améliorer une dizaine de points précis en matière de télétravail. Chacun des appareils y parvient certes, mais aucun ne combine tout ce que nous recherchions. Aucun des trois ne peut se targuer d'être le meilleur sur tous les plans. Le rapport d'image de l'écran du Matebook m'a aidé dans la rédaction de cet article. Mais pour ce qui est de la frappe pure, ce que j'ai préféré, ce sont les touches surélevées du ThinkPad. Le clavier est aussi vraiment silencieux. Par contre, j'ai moins apprécié le design - je n'aime pas la teinte rouge vif et la finition plutôt pataude, mais c'est évidemment là une affaire de goût personnel - et un écran tactile s'avère parfois aussi un défaut. Pour un son correct et une bonne qualité de la webcam combinée à une reconnaissance rapide et précise du visage, HP s'en tire bien. En fin de compte, tout dépend de ce à quoi vous accordez surtout de l'importance, et du prix que vous voulez payer. Quand on sait qu'il s'agit ici de laptops professionnels, l'employé que vous êtes, a-t-il finalement son mot à dire dans le choix de l'appareil?

HP EliteBook x360 1040 G7 229T4EA Prix conseillé: 2.240 euros (TVA incl.) Spécifications de base: 10ème génération de l'Intel Core i5-10210U (6 Mo de cache, 1,6 GHz), 8 Go de LPDDR4-SDRAM, SSD de 512 Go, 14" Full HD 1.920 x 1.080 IPS Touch, Intel UHD Graphics, WLAN, Windows 10 Pro 64 bits Spécifications complètes: https://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/c06708995 EliteBook x360 1040 G7 © HP

Huawei MateBook X Pro (2020) Prix conseillé: 1.899 euros (TVA incl.) Spécifications de base: 10ème génération de l'Intel Core i7-10510U (8 Mo, 1,8 GHz), 16 Go de LPDDR3 RAM, SSD d'1 To, 13,9" 3.000 x 2.000 LTPS Touch, NVIDIA Geforce MX250, WLAN Wifi AC, Windows 10 Home 64 bits Spécifications complètes: https://consumer.huawei.com/be/laptops/matebook-x-pro-2020/specs/ Matebook X Pro (2020) © Huawei

LenovoThinkPad T14s AMD Gen 1 Prix conseillé: 1.559 euros (TVA incl.) Spécifications de base: AMD Ryzen 7 PRO 4750U (4 Mo, 1,7 GHz), 16 Go de DDR4-3200 DDR4 SDRAM, SSD de 512 Go, 14" 1.920 x 1.080 FHD IPS Non-Touch, AMD Radeon Graphics, WLAN Intel Wifi 6 AX200 2x2 ax, Windows 10 Pro 64 bits Spécifications complètes: https://www.lenovo.com/be/nl/laptops/thinkpad/t-series/ThinkPad-T14s-AMD-G1/p/22TPT144SA2 Thinkpad T14S © Lenovo

Vous télétravaillez depuis des mois déjà? Si tel est le cas, vous connaissez à nul autre pareil les avantages de cette formule, mais aussi les inconvénients, dont toute une série de problèmes petits ou grands. Nous avons d'abord été nous renseigner auprès de plusieurs fabricants pour savoir s'ils intégraient à leurs ordinateurs portables des fonctions ciblant spécifiquement les utilisateurs professionnels. Y trouve-t-on aussi quelques particularités qui rendent le travail dans un environnement privé quelque peu plus agréable ou plus facile? Lenovo, Huawei et HP nous ont chacun fait parvenir un laptop. Dans quelle mesure les Lenovo Thinkpad T14S, Huawei Matebook X Pro et HP EliteBook x360 1040 G7 aident-ils à nous débarrasser des dix plus grands problèmes auxquels nous pourrions tous être confrontés?Cela peut sembler ridicule pour les télétravailleurs sans enfant(s), mais il arrive parfois qu'il faille vraiment désactiver très rapidement le micro durant une visioconférence, pour faire quelques remontrances au gamin qui joue (trop) bruyamment ou à la gamine en train de réaliser des vidéos pour TikTok. Ou encore désactiver la webcam, parce qu'on découvre soudainement qu'un panier à linge sale plein à ras bord se trouve dans le champ de la caméra.Lenovo, Huawei et HP intègrent à leur Thinkpad T14S, Matebook X Pro et EliteBook 1040 des touches de fonction séparées pour désactiver le micro. Mais vérifiez quand même si votre ordinateur portable actuel ne dispose pas non plus d'une telle touche. Si tel n'est pas le cas, sachez que pas mal de logiciels de réunion disposent de raccourcis pour désactiver le micro ou la webcam. Dans le cas de Zoom très utilisé, vous désactiverez le micro avec ALT+A. Plus rapide encore: aussi longtemps que vous presserez la barre d'espacement, vous serez sur mute.Pour ce qui est de la webcam, le Thinkpad T14S dispose d'un curseur en haut, capable de couvrir l'image: c'est ce qu'on appelle le volet de confidentialité ThinkShutter. HP s'y prend autrement dans l'EliteBook 1040 avec une touche séparée juste à côté du bouton 'power', qui active et désactive la webcam. Un voyant lumineux incorporé à la touche indique si l'image de la caméra est désactivée. De son côté, Huawei va encore un peu plus loin dans son Matebook X Pro. C'est toute la webcam qui est dissimulée sous une touche située dans la rangée supérieure du clavier. Une simple pression fait surgir la caméra. Voilà qui s'avère à coup sûr efficace. Et qui va générer des regards d'admiration de ceux qui vous entourent. Mais c'est aussi loin d'être pratique, selon nous. La caméra vous place en effet logiquement dans une perspective tout à fait différente de celle à laquelle vous êtes habitué: de bas en haut. Cette étrange perspective dite de la... grenouille fait en sorte que vous n'apparaîtrez pas de manière particulièrement flatteuse en image et que pour vos partenaires de réunion, vous donnerez l'impression de n'être aucunement concerné par celle-ci. Votre laptop actuel ne possède-t-il pas de touche séparée ou d'un volet de confidentialité? Vérifiez dans ce cas si vous n'avez pas reçu lors du dernier événement ou conférence d'entreprise où vous étiez présent un sachet dans lequel se trouve l'un de ces petits couvercles en plastique à placer sur la webcam. Sinon, il y a encore et toujours les combinaisons de touches: ALT+V dans le cas de Zoom.Le Thinkpad T14S offre encore une particularité: avec F10 et F11 sur le clavier, vous accepterez rapidement un appel entrant dans Microsoft Teams ou Skype et terminerez la conversation. Avec les autres logiciels, les touches ne collaborent pas.Chez certaines personnes, le télétravail n'est pas seulement l'affaire de l'ordinateur portable, mais désormais aussi du smartphone. Ou peut-être devez-vous effectuer encore l'un ou l'autre déplacement physique et fournir une présentation, des photos ou d'autres documents avec votre appareil mobile? Une connexion sans fil conviviale entre ce dernier et votre laptop permet alors de passer sans problème de l'un à l'autre. Voilà ce sur quoi Huawei mise pleinement avec le Matebook X Pro, du moins si vous utilisez aussi un smartphone Huawei intégrant le logiciel EMUI10.Pointez votre smartphone sur le sticker Huawei Share du laptop et établissez ainsi une connexion sans fil. La configuration sans fil s'est parfaitement déroulée avec l'Huawei Pro 30 que nous utilisions. Vous verrez alors apparaître l'écran de votre téléphone sur le laptop sous la forme d'une fenêtre séparée. Vous pourrez alors transférer très facilement des fichiers entre les deux appareils. Sur une simple touchette de l'écran tactile du Matebook, vous porterez littéralement l'affichage du smartphone vers le laptop. Autre scénario possible: continuer de préparer une présentation sur l'ordinateur portable, tout en répondant rapidement sur le téléphone aux messages entrants et ce, avec le clavier et la souris du laptop. Il vous sera même possible de copier du texte sur votre desktop, puis de le coller dans un message sur votre GSM: Huawei a appelé cela la collaboration multi-écran.Pratique, et cela jette dans un certains sens aussi un pont entre le travail (laptop) et le privé (smartphone). Même si nous pouvons parfaitement nous imaginer que cela va un peu loin pour certains qui préfèrent veiller à établir une frontière entre le travail et le privé. Du reste, il est aussi possible de faire l'inverse: activer le smartphone en mode desktop et projeter l'image sur un écran. Le concurrent d'Huawei, Samsung, prépare du reste des fonctions similaires. Avec Samsung DeX, il est possible d'utiliser un smartphone comme un ordinateur en connectant l'appareil mobile à un écran externe, tel une TV ou un moniteur.3. Zut, la batterie est de nouveau déchargée!Travailler chez soi avec le laptop de son employeur ne signifie pas que l'appareil soit branché en permanence sur une prise secteur chez tout un chacun. Il n'y a rien de si ennuyant que d'ouvrir son ordinateur portable le lundi matin et de découvrir que sa batterie est complètement déchargée. Dans ce cas, il est bien difficile d'échapper à une recharge, mais vous serez bien aidé, si vous pouvez recharger rapidement l'accu, tout en prenant un solide petit-déjeuner par exemple. Le chargeur rapide de 65 W fourni avec l'appareil de Lenovo recharge la batterie de 0 à 80% en une petite heure, selon un collaborateur enthousiaste de Lenovo. Mais le laptop de Huawei est lui aussi accompagné d'un chargeur rapide de 65 W avec USB-C. Il en est du reste de même de l'appareil de HP. Son chargeur rapide de 65 W recharge l'accu jusqu'à 50% en 30 minutes, lorsque le système est éteint ou en stand-by. Ces 50% correspondent à une vitesse de recharge 'normale'.Quiconque travaille à domicile, préfère en général son café à celui du bureau. Il y a donc de fortes chances que vous déposiez régulièrement une tasse du précieux liquide près de votre laptop. Ajoutez-y la présence proche d'enfants imprudents (ou votre propre maladresse), et cette tasse peut vite se renverser. Lenovo propose une formule antitaches, "mais peut-être est-il préférable de ne pas la tester", comme l'indique la note de Lenovo même se terminant par un smiley rieur. Dans les spécifications du HP EliteBook, on peut lire que le clavier est lui aussi protégé de la sorte. Le ThinkPad de Lenovo semble assez robuste. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment beau, mais nous croyons en tout cas qu'il peut résister à des chocs, comme le fait de tomber de votre bureau.Un classique encore et toujours (malheureusement), avec de nombreuses causes possibles. Cela peut être imputé (temporairement) à Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou à un autre service du genre. Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Il va de soi que votre propre connexion internet doit être de bonne qualité. Les trois laptops se sont en tout cas connectés aisément à notre routeur wifi 802.11n et ont atteint des vitesses très correctes. Mais avec un routeur ac plus récent, cela peut être encore meilleur en principe. Les trois appareils n'ont du reste plus de port Ethernet à bord, ce qui est toujours plus souvent le cas. Même si vous pouvez évidemment encore et toujours ajouter un port Ethernet avec des ports USB en option.Le son est-il de piètre qualité? Dans ce cas, un casque peut à coup sûr vous soulager. Mais en général, les trois ordinateurs portables offrent une bonne qualité sonore. L'EliteBook propose ici le son le plus convaincant (et surtout très fort) de Bang & Olufsen: quatre haut-parleurs stéréo y sont embarqués. Conjointement avec deux micros 'multi-array' orientés vers l'utilisateur et deux micros orientés vers l'extérieur, vous serez sur ce plan paré pour vos appels vidéo. Mais on peut tenir le même raisonnement pour le Matebook X Pro qui s'en tire méritoirement avec ses quatre haut-parleurs et autant de micros. Quant au ThinkPad de Lenovo, il propose des haut-parleurs Dolby Audio et deux micros 'farfield'.Les différences s'expriment davantage au niveau de la qualité de la webcam incorporée. Celle du Matebook X Pro n'est pas à la hauteur. Comme susmentionné, nous avons déjà connu un problème d'angle, mais avec à peine 1 méga-pixel, on ne va vraiment pas très loin: nous estimons qu'il s'agit d'une spécification trop fable pour un tel appareil. Les appareils de Lenovo et HP font clairement partie d'une une autre catégorie avec à chaque fois une caméra HD de 720p: grand angle de 88° chez HP.Vous sortez un instant prendre l'air ou vous servir une tasse de café: cela suffit pour que votre laptop du travail se verrouille automatiquement chez vous aussi. Généralement, c'est là le genre de chose qu'il est malaisé de désactiver en raison de la politique de sécurité de l'entreprise. Et il faudra donc que vous vous reconnectiez plusieurs fois par jour.Il y a plus facile. Avec une empreinte digitale par exemple - si votre employeur supporte et autorise cette formule évidemment. Les trois appareils incorporent un lecteur d'empreintes digitales. Près du pavé tactile chez Lenovo, sous la forme d'une touche dans le clavier chez HP, et intégré au bouton marche/arrêt chez Huawei. Pour nous, ce dernier est le plus pratique, puisque cela permet d'activer et de se connecter avec un seul bouton. La reconnaissance du visage est encore préférable pour se reconnecter à partir de ce genre d'état de veille léger. Le Matebook ne le supporte pas, mais bien les deux autres. Ici, nous accorderons une préférence nette à l'EliteBook qui recherche directement votre visage dès que vous reprenez place à votre bureau - reconnaissable aux deux voyants rouges clignotants (hybride IR et RGB). Une fois identifié, vous pourrez reprendre votre travail en une fraction de seconde: vraiment pratique!Eprouvez-vous régulièrement des difficultés à commander avec les doigts l'écran tactile de votre laptop? La solution réside alors peut-être dans un stylet. Seule HP en fournit un avec son EliteBook, que vous pourrez fixer magnétiquement sur le côté gauche de l'appareil. Un petit inconvénient quand même: la connexion sans fil laisse, à notre avis, trop souvent à désirer. Huawei a trouvé une astuce très pratique: en faisant se déplacer vers le bas trois doigts sur l'écran tactile, vous créerez automatiquement une capture. Pratique, mais allez-vous en avoir souvent besoin? Pour être complet, le ThinkPad fourni par Lenovo ne dispose pas d'un écran tactile.Votre écran est-il trop petit et entrave-t-il de ce fait réellement votre productivité? Si oui, investissez alors - ou demandez-le à votre employeur! - dans un moniteur externe. Vous pourrez le connecter très simplement via hdmi soit pour agrandir votre espace-écran total, soit pour dupliquer l'écran de votre ordinateur portable.Pour ce qui est de la netteté, il convient souvent de se plonger dans les paramètres. Peut-être Windows accroît-il les caractères jusqu'à 150% et génère ainsi des lettres trop floues? Des trois laptops de notre test, nous avons une préférence marquée pour l'écran du Matebook X Pro avec sa résolution supérieure (3.000 x 2.000, contre 1.920 x 1.080 pour les autres), mais aussi avec, selon nous, ses lettres les plus nettes et agréables à lire, ainsi qu'avec son affichage couleur le plus profond et le tout sans bord. La clarté ne laisse pas non plus à désirer. A souligner quand même le rapport d'image 3:2 convenant surtout pour la lecture et l'écriture, mais moins peut-être pour certaines applications. Quiconque travaille professionnellement avec des photos et des vidéos, préférera assurément plutôt une image panoramique.Ici, nous serons brefs: on ne peut en effet pas en dire autant de ces trois laptops - ou cela doit être dû à votre application dans le nuage ou à votre wifi. Vous pouvez attendre ici des performances bonnes à excellentes de la part des applications de bureau. Il ne peut du reste en être autrement avec la 10ème génération de l'Intel Core i5-10210U et du Core i7-10510U équipant les appareils fournis respectivement par HP et Huawei. Quant au ThinkPad, il embarque un solide AMD Ryzen 7 PRO 4750U.L'objectif du présent article n'est pas de recourir à fond aux benchmarks, mais pour vous donner quand même une idée des performances à attendre, nous avons quand même appliqué un Novabench sur les trois laptops. Huawei obtient le meilleur score pour le GPU (379 points), suivi de près par Lenovo (347 points). L'EliteBook vient ensuite avec 203. Le processeur AMD du ThinkPad possède cependant une solide longueur d'avance sur les autres: 2.083 points contre 1.071 (Huawei) et 895 (HP). En combinaison avec les performances de la RAM et du disque dur, le ThinkPad se classe de manière convaincante à la première place (2.932 points), suivi par le Matebook X Pro (1.963) et par l'EliteBook (1.496). Aucune grande surprise: sur base des spécifications, c'est ce que nous attendions. Une petite remarque encore: le ventilateur d'Huawei est très bruyant dès qu'on se rapproche des performances maximales.Etes-vous d'accord avec cette expression? Si oui, c'est qu'il en va surtout de vous et pas de votre ordinateur. Même si les fournisseurs ne sont pas sourds aux arguments des uns et des autres et préparent des logiciels adaptés. Félicitations ici à HP qui, avec WorkWell, fournit d'origine un outil qui vous incite à prendre régulièrement une pause et à vous étendre les jambes. Mais l'outil vous donne aussi une vision de l'utilisation du laptop et des modèles de travail. Peut-être cela vous apportera-t-il quelque chose d'autre sur le rapport entre vos activités professionnelles et vos occupations privées.Nous n'allons pas ici citer un véritable gagnant ou vous conseiller tel ou tel achat, car nous voulions surtout vérifier dans quelle mesure ces ordinateurs portables pouvaient améliorer une dizaine de points précis en matière de télétravail. Chacun des appareils y parvient certes, mais aucun ne combine tout ce que nous recherchions. Aucun des trois ne peut se targuer d'être le meilleur sur tous les plans. Le rapport d'image de l'écran du Matebook m'a aidé dans la rédaction de cet article. Mais pour ce qui est de la frappe pure, ce que j'ai préféré, ce sont les touches surélevées du ThinkPad. Le clavier est aussi vraiment silencieux. Par contre, j'ai moins apprécié le design - je n'aime pas la teinte rouge vif et la finition plutôt pataude, mais c'est évidemment là une affaire de goût personnel - et un écran tactile s'avère parfois aussi un défaut. Pour un son correct et une bonne qualité de la webcam combinée à une reconnaissance rapide et précise du visage, HP s'en tire bien. En fin de compte, tout dépend de ce à quoi vous accordez surtout de l'importance, et du prix que vous voulez payer. Quand on sait qu'il s'agit ici de laptops professionnels, l'employé que vous êtes, a-t-il finalement son mot à dire dans le choix de l'appareil?