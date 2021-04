Microsoft arrêtera l'année prochaine de supporter plusieurs versions de .NET Framework, plus spécifiquement celles qui utilisent SHA-1 pour la signature numérique.

.NET Framework est un cadre de développement gratuit pour la création d'applications .NET, des sites web, etc. Il tourne sur divers systèmes d'exploitation, principalement Windows. Les versions 4.5.2, 4.6 et 4.6.1 ne seront plus supportées l'année prochaine, probablement à partir du 26 avril 2022, selon Microsoft dans un communiqué posté sur son blog.

Tout comme pour les anciennes versions de ses systèmes d'exploitation et suites logicielles, cela signifie pour Microsoft qu'elle ne sortira plus à partir de 2022 de nouvelles mises à jour sécuritaires pour ces versions .NET Framework et ne fournira plus non plus de support technique pour celles-ci. Seule exception: .NET Framework 4.6 embarquée dans Windows 10 Enterprise LTSC 2015, qui sera encore supportée aussi longtemps que le système d'exploitation le sera par Microsoft.

Microsoft propose de migrer au minimum vers .NET Framework 4.6.2 ou une version plus récente d'ici l'année prochaine. Les applis reposant sur des versions Framework plus anciennes devraient dans de nombreux cas être compatibles avec les versions plus récentes.

La raison de la mise à la retraite de ces versions réside dans le mécanisme de signature. Les anciennes versions utilisent SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) pour les certificats. Il s'agit là d'un algorithme cryptographique quelque peu plus ancien, qui n'est plus considéré comme sûr. Microsoft a entre-temps remplacé le système dans les applications plus récentes par le nettement plus solide SHA-2. Précédemment, l'entreprise avait également retiré du Microsoft Download Center toutes ses applis utilisant SHA-1.

