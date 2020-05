Le groupe IT Cegeka rachète l'ensemble des actions de l'agence de consultance néerlandaise Finavista. Par ce rachat, l'organisation entend renforcer ses activités dans les domaines des Applications et de la Data Intelligence.

Finavista est notamment active en migration des données, mais aussi en qualité et analyse de celles-ci. Après le rachat, l'entreprise continuera d'opérer sous sa propre appellation. Parmi ses clients figurent des assureurs et des caisses de retraite, mais aussi des entreprises dans les domaines de la logistique, des soins et des services (semi-)publics. L'entreprise est établie à Utrecht et occupe 35 personnes. Le montant du rachat n'a pas été révélé.

'Ce rachat s'inscrit dans la stratégie de Cegeka de réagir au rôle toujours plus grand que jouent les données dans les décisions qu'une organisation doit prendre au quotidien', déclare Stijn Bijnens, CEO de Cegeka. Pour Finavista, la reprise par Cegeka devrait fournir de nouvelles possibilités de croissance dans le développement de services et l'élargissement du marché.

