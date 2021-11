Cegeka rachète l'entreprise néerlandaise SecurIT et accroît ainsi sa présence dans les secteurs de la sécurité numérique et de l'Identity & Access Management (IAM).

SecurIT occupe six personnes aux Pays-Bas et dans la ville américaine de Greenville. L'entreprise est actuellement dirigée par le CEO Rob Bus. Le montant du rachat de SecureIT par Cegeka n'a pas été révélé.

Suite à ce rachat, 1.450 personnes travailleront désormais pour Cegeka aux Pays-Bas, qui y a fortement étendu son empreinte au cours des dix dernières années. L'entreprise rachetée sera intégrée à l'équipe de sécurité néerlandaise de Cegeka.

'Grâce à l'expertise et à longue expérience acquise par SecurIT, nous pourrons encore mieux accompagner nos clients dans le déploiement de leurs projets IAM. Sur base de cette collaboration, nous pourrons sécuriser plus efficacement encore l'environnement IT de nos clients. Tout cela cadre en outre parfaitement avec notre ambition de devenir en Belgique et aux Pays-Bas un partenaire stratégique de pointe à tous les niveaux de la cyber-sécurité', explique Fabrice Wynants, Global Director Cybersecurity chez Cegeka.

