Le fournisseur IT belge Cegeka vient d'effectuer un nouveau rachat. L'entreprise prend en effet une participation majoritaire dans le spécialiste des données suédois Solver.

Ce dernier est spécialisé en business intelligence et en ingénierie des données. En réalisant ce rachat, Cegeka entend poursuivre le développement de sa branche d'analyse des données.

Grâce à cette opération, Cegeka réalise en outre ses premiers pas sur le marché suédois. 'Les entreprises ont plus que jamais besoin d'être accompagnées par des experts ayant de l'expérience en Data et en AI. Au niveau européen, il existe un grand potentiel de croissance, plus spécifiquement en Scandinavie', déclare Kristel Demotte, Globel VP Data Solutions chez Cegeka, dans un communiqué de presse.

Solver Sweden possède trois filiales en Suède et occupe quelque 25 personnes. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

