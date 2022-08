Cegeka rachète l'entreprise malinoise Avento et entend ainsi renforcer encore sa gamme CRM.

Avento se focalise sur le CRM et dispose de sa propre solution mobile spécifique basée sur Microsoft Dynamics 365 et Reso Mobile CRM. Elle permet de travailler en ligne et hors ligne et depuis tout appareil indépendant de la plate-forme.

On ignore combien Cegeka versera pour acquérir cette solution, mais le groupe ICT considère le rachat comme un renforcement de ses activités CRM actuelles et de son expertise en la matière. L'ambition est d'utiliser plus avant la technologie d'Avento dans d'autres secteurs, ainsi qu'au niveau international.

Avento se focalise sur le CRM et dispose de sa propre solution mobile spécifique basée sur Microsoft Dynamics 365 et Reso Mobile CRM. Elle permet de travailler en ligne et hors ligne et depuis tout appareil indépendant de la plate-forme.On ignore combien Cegeka versera pour acquérir cette solution, mais le groupe ICT considère le rachat comme un renforcement de ses activités CRM actuelles et de son expertise en la matière. L'ambition est d'utiliser plus avant la technologie d'Avento dans d'autres secteurs, ainsi qu'au niveau international.