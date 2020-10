Conjointement avec Serco, Cegeka a été choisie pour fournir des services IT à l'EASA, l'agence européenne de sécurité aérienne. Il s'agit d'un contrat, dont le montant peut atteindre 28,1 millions d'euros.

Il est question ici d'un contrat-cadre de quatre ans, par lequel Cegeka et Serco, réunis au sein du consortium e-Kare, fourniront l'infrastructure IT. "Cela implique le support de l'infrastructure IT existante, en combinaison avec le développement et le déploiement de nouveaux services IT", déclare Jean-Yves Denis, European Institutions Business Unit Manager chez Cegeka

Le contrat a une valeur maximale de 28,1 millions d'euros et est réparti en deux lots. On ne sait pas quelle partie sera confiée à Cegeka et quelle autre à Serco. Cegeka considère en tout cas ce contrat comme une extension de son empreinte européenne. Le fournisseur de services IT mise depuis quelque temps déjà sur les institutions européennes et se réjouit de pouvoir empocher aussi des contrats de ce genre en dehors de la Belgique.

L'EASA a son siège à Cologne en Allemagne et existe depuis 2002. L'organisme édicte notamment des lois et des règles pour la sécurité de la navigation aérienne européenne.

Il est question ici d'un contrat-cadre de quatre ans, par lequel Cegeka et Serco, réunis au sein du consortium e-Kare, fourniront l'infrastructure IT. "Cela implique le support de l'infrastructure IT existante, en combinaison avec le développement et le déploiement de nouveaux services IT", déclare Jean-Yves Denis, European Institutions Business Unit Manager chez CegekaLe contrat a une valeur maximale de 28,1 millions d'euros et est réparti en deux lots. On ne sait pas quelle partie sera confiée à Cegeka et quelle autre à Serco. Cegeka considère en tout cas ce contrat comme une extension de son empreinte européenne. Le fournisseur de services IT mise depuis quelque temps déjà sur les institutions européennes et se réjouit de pouvoir empocher aussi des contrats de ce genre en dehors de la Belgique.L'EASA a son siège à Cologne en Allemagne et existe depuis 2002. L'organisme édicte notamment des lois et des règles pour la sécurité de la navigation aérienne européenne.