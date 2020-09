Cegeka peut se prévaloir de figurer parmi les plus importants partenaires en Microsoft Business Applications au monde. C'est la troisième fois déjà que l'entreprise reçoit cette distinction.

Le groupe IT d'Hasselt, désormais présent dans de grande parties de l'Europe, se voit attribuer le label Inner Circle 2020/2021 pour les Microsoft Business Applications. Cela signifie que l'entreprise fait partie des quatre-vingts meilleurs partenaires dans ce segment. Microsoft remet cette distinction sur base des chiffres de vente et des solutions innovantes.

"Cette reconnaissance est pour nous le signal que Microsoft et nos clients apprécient au plus haut point la valeur ajoutée que nous offrons, mais aussi notre longue expertise et le cap suivi par notre organisation", déclare Arno Visser, Global VP Business Solutions chez Cegeka. "Cela nous incite dès lors à étoffer encore notre connaissance et à l'améliorer en étroite collaboration avec Microsoft, afin qu'à l'avenir aussi, nous puissions continuer d'innover et de proposer de solides services."

Pour Cegeka, ce sera la troisième fois déjà qu'elle fera une année durant partie du club d'élite de Microsoft. La gantoise Itineris peut du reste s'enorgueillir d'y appartenir cette année aussi. Les lauréats sont invités chaque trimestre à des réunions (virtuelles) en réseau, mais aussi à des échanges de points de vue stratégiques avec Microsoft et d'autres partenaires encore.

