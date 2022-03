Crelan a prolongé de cinq ans son contrat chez Cegeka. Cela signifie que l'entreprise IT supportera également la fusion et la migration connexe avec Axa en 2024.

Cegeka collabore depuis 2017 déjà avec Crelan. La banque prolonge à présent ce contrat jusqu'en 2026 pour tout ce qui est services dans le nuage, postes de travail numériques et 'security & network'. La valeur dudit contrat n'a pas été révélée.

'Nous sommes fiers que Crelan opte pour une prolongation et une extension de notre collaboration en cours. Nous sommes convaincus que Crelan a fait le bon choix en vue de mener à bien l'intégration IT avec Cegeka', déclare le CEO de Cegeka, Stijn Bijnens, dans un communiqué de presse.

Le fait que Cegeka reste le partenaire IT de Crelan, signifie que l'entreprise jouera aussi un rôle dans la fusion avec Axa. Les deux banques fusionneront en 2024, ce qui sous-entend entre autres la migration de données. Mais selon Cegeka, l'objectif n'est pas d'en rester là ensuite, car l'entreprise ambitionne de continuer de collaborer aussi avec Crelan après 2026.

