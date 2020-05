Le fournisseur IT Cegeka va collaborer stratégiquement avec l'Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas. Le contrôleur néerlandais a en effet opté pour Cegeka au terme d'une adjudication à l'échelle européenne.

A dater du 1er juin, l'AFM, le contrôleur néerlandais des comportements sur les marchés financiers, externalisera une grande partie de ses services ICT à Cegeka. L'accord aura une durée initiale de quatre années avec option d'une prolongation de deux fois un an. En vertu de cet accord, une quinzaine de collaborateurs d'AFM rejoindront Cegeka le 1er septembre.

Cegeka et AFM optent pour une collaboration stratégique à long terme. C'est ainsi que Cegeka se chargera d'une toute nouvelle infrastructure de centre de données, mais aussi de services d'applications, d'une solution de postes de travail, de services de sécurité et de l'assistance (service-desk). De plus, Cegeka continuera de développer les applications CRM d'AFM. Des collaborateurs de l'Autoriteit Financiële Markten auront entre autres un accès uniforme aux applications pour différents appareils tels des ordinateurs portables, téléphones mobiles et tablettes.

