L'entreprise de Flandre Orientale DexMach est rachetée par Cegeka. Elle continuera cependant provisoirement d'opérer comme une entité à part.

DexMach est spécialisée entre autres dans le nuage de Microsoft. C'est l'un des trois Azure Expert MSP en Belgique. Elle possède huit Microsoft Advanced Specializations. Elle occupe 35 personnes et est dirigée par Kurt Van Hoecke.Pour Cegeka, ce rachat s'inscrit dans sa 'trinity of innovation' combinant 5G, AI et nuage hybride. DexMach deviendra le centre d'excellence pour Microsoft Azure au sein du groupe Cegeka.'Cegeka applique une astucieuse stratégie du nuage hybride en accordant une place importante au nuage public. Or dans la transformation numérique actuelle, le nuage public occupe une place toujours plus grande. Le rachat de DexMach s'inscrit aussi parfaitement dans notre désir de renforcer encore notre position en matière de nuage public', déclare Stijn Bijnens, CEO de Cegeka.