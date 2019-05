Ce 'wearable' pour femmes enceintes peut suivre le pouls du bébé à naître

Pieter Van Nuffel Journalist DataNews

L'institut de recherche louvaniste imec et son émanation néerlandaise Bloomlife ont mis au point un prototype de puce ECG portable. Cette dernière permettra aux futurs parents de suivre de chez eux le rythme cardiaque et la mobilité du foetus et ce, à partir de vingt semaines de grossesse.

1 Fois partagé

Fois partagé













© .

Le prototype développé par l'imec et Bloomlife est, selon eux, la première puce portable capable d'enregistrer par électrocardiogramme en continu et de manière précise le pouls et la mobilité d'un foetus (ECG). La puce peut être intégrée à un mini-wearable (appareil portable) et est combinée à une appli avec laquelle les femmes enceintes peuvent contrôler le bien-être de leur bébé. Selon l'imec, ce genre de système de monitoring domestique pour futurs parents veillera à dissiper l'incertitude qui peut régner entre les visites médicales. "Dans une prochaine étape, nous allons soumettre la technologie à une étude clinique, afin de pouvoir valider plus avant les résultats de mesure de la puce. A terme, nous envisageons non seulement de lancer un produit à la consommation, mais aussi un outil susceptible d'être utilisé par du personnel médical qualifié", déclare le CEO de Bloomlife, Eric Dy, dans un communiqué de presse.