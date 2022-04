La jeune pousse gantoise Cashplannr recueille de l'argent pour la première fois. L'entreprise entend ainsi poursuivre le développement de son produit et envisage aussi des opportunités internationales.

Cashplannr est spécialisée en prévisions automatisées de flux de trésorerie pour start-ups, scale-ups et PME. Elle veut ainsi permettre aux entrepreneurs d'avoir une vision de leur avenir financier, afin d'évaluer par exemple la faisabilité d'investissements ou le recrutement de nouveaux employés.

La phase de capitalisation était dirigée par Pitchdrive (Jonas Dhaenens, Koen Christiaens, Boris Bogaert et Wim Derkinderen), mais Tim Clauwaert et Gilles Mattelin y ont eux aussi co-investi. Le dernier cité siégera du reste désormais au sein du conseil d'administration.

Cashplannr est l'entreprise de Thomas Hysselinckx et Dylan Van Tornhaut. Avec l'argent récolté, ils souhaitent de toute façon engager deux développeurs de logiciels supplémentaires, ainsi que des experts en 'customer success, marketing & sales'. Mais l'entreprise envisage également de sortir des frontières belges.

Van Tornhaut: 'Notre software est 'plug 'n play' et par conséquent facilement connectable aux systèmes comptables courants. Nous l'avons conçu de façon à ne pas être dépendants des différentes législations nationales, et sommes de ce fait parfaitement évolutifs au niveau international. Si demain, un Néerlandais, un Allemand ou un Américain souhaite implémenter Cashplannr, il peut le faire sans problème. C'est ce sur quoi nous allons miser pleinement.'

