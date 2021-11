Le groupe de supermarchés Carrefour va désormais utiliser la technologie de Meta, la société-mère de Facebook et de WhatsApp. Les deux entreprises ont en effet conclu un partenariat stratégique, selon Carrefour.

La collaboration concernera l'ensemble du groupe, donc aussi la branche belge. Carrefour compte sur Meta pour plusieurs activités allant de la communication interne jusqu'aux services à la clientèle, les publicités numériques et la numérisation des dépliants.

Formation par la VR

Les diverses plates-formes de Meta seront impliquées dans la collaboration: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Workplace. Cette dernière est une plate-forme de communication à utiliser au sein des entreprises. Les 320.000 employés de Carrefour y seront connectés progressivement.

Enfin, Carrefour envisagera aussi avec Meta des possibilités de former son personnel au moyen de la réalité virtuelle (VR).

