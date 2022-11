Caroline Van Rompuy renonce à sa fonction de CDIO chez Agfa-Gevaert pour rejoindre la firme de consultance Xplus.

Van Rompuy fut pendant quasiment six ans Chief Digital Information Officer chez Agfa. Avant cela, elle fut entre autres CIO for EMEA chez Axalta Coating Systems. Elle fut aussi active dix années durant chez DuPont. Dans sa nouvelle fonction, Van Rompuy sera Executive Relations Director de Xplus.

'Il s'agit d'une entreprise ayant les pieds sur terre et possédant une énorme expertise', déclare Van Rompuy à Data News. Xplus se focalise notamment sur la consultance en matière d'architecture d'entreprise dans le cadre de la transformation numérique.

L'entreprise occupe une centaine de personnes et n'est pas une inconnue pour Van Rompuy. Agfa était en effet cliente de Xplus, lorsque Van Rompuy y était CDIO. 'A l'époque, nous avons très bien collaboré. Xplus m'a énormément facilité la tâche avec son analyse du paysage et l'élaboration d'une feuille de route reprenant les économies connexes.'

Dans son nouveau poste, Van Rompuy entend faire croître davantage l'entreprise grâce à son expérience et à ses contacts. 'Nous voulons aider les autres avec l'expérience accumulée chez Xplus', affirme-t-elle.

Chez Agfa-Gevaert, Van Rompuy avait été en mai déjà remplacée par Andreas Kiederich, le duo ayant collaboré un certain temps avant la passation de pouvoir. Kiederich provient du BMI Group londonien, où il était Global Director IT Business Partnering. Précédemment, il travailla quasiment neuf ans chez AB InBev.

