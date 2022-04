Barco a vu ses ventes bondir de 20% au premier trimestre 2022, à 206,3 millions d'euros, alors que ses commandes ont progressé de 8%, à 246,9 millions d'euros, permettant à la société courtraisienne, spécialisée dans les solutions de visualisation, de signer sur ces deux plans son deuxième meilleur trimestre depuis le début de la pandémie.

Le carnet de commandes, en hausse de 44 millions d'euros par rapport à la fin 2021, atteint même un nouveau record de 530 millions d'euros, a annoncé Barco jeudi. "La demande continue de rebondir à travers tous les marchés finaux", constatent les deux CEO du groupe, An Steegen et Charles Beauduin.

Barco confirme ses prévisions et prévoit des ventes en hausse d'approximativement 20% au premier semestre par rapport à la première moitié de 2021. La marge ebitda est attendue en amélioration par rapport à 2021.

Le carnet de commandes, en hausse de 44 millions d'euros par rapport à la fin 2021, atteint même un nouveau record de 530 millions d'euros, a annoncé Barco jeudi. "La demande continue de rebondir à travers tous les marchés finaux", constatent les deux CEO du groupe, An Steegen et Charles Beauduin.Barco confirme ses prévisions et prévoit des ventes en hausse d'approximativement 20% au premier semestre par rapport à la première moitié de 2021. La marge ebitda est attendue en amélioration par rapport à 2021.