La fibre de carbone fait partie des matériaux les plus résistants et légers qui existent. Voilà pourquoi elle est utilisée notamment dans l'industrie aérienne et aéronautique et dans les bolides de Formule 1. 'Et pourquoi pas dans les smartphones?', a-t-on estimé au sein de l'entreprise allemande Carbon Mobile, qui a présenté mercredi son tout nouveau téléphone en fibre de carbone.

Cette présentation n'a pas eu lieu - coronavirus oblige! - lors du Mobile World Congress de Barcelone, mais à Berlin, où se situe l'entreprise Carbon Mobile. Comme l'appellation Carbon 1 MKII le laisse supposer, il s'agit là d'une deuxième version rénovée (Mark II) du smartphone.

Grâce à l'utilisation de la fibre de carbone, le téléphone est, selon le fabricant, jusqu'à trente pour cent plus léger et quasiment 25 pour cent plus mince qu'un smartphone classique fait de plastique et de métal. Dans la pratique, cela revient à un poids de 125 grammes et à une 'épaisseur' de 6,3 millimètres seulement, ce qui est effectivement ultraléger et ultrafin. Surtout pour un appareil qui dispose d'un grand écran AMOLED de 6 pouces (d'une résolution de 2.160 x 1.080 pixels) et d'un solide accu de 3.050 mAh sous le capot-moteur.

Double système d'appareil photo

La puissance de service est fournie par un MediaTek P90 assisté par 8 Go de mémoire de travail et 128 Go de capacité de stockage. Le smartphone 4G possède à l'arrière un double système d'appareil photo de 16 méga-pixels et à l'avant d'un appareil à selfies de 20 MP. Autres spécifications: Android 10, un connecteur USB-C, le Corning Gorilla Glass 6 très résistant aux éraflures, Bluetooth 5.0 (avec aptX et aptX HD), ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales latéral.

Le Carbon 1 MKII revient à 800 euros et peut être réservé via le site web du fabricant moyennant un acompte de 250 euros. La livraison est prévue en juin environ.

