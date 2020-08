Canon sans doute touchée par une importante attaque de type ransomware

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data news.

Une panne de plusieurs jours chez le fabricant d'appareils photo et d'imprimantes Canon pourrait avoir été causée par une attaque au rançongiciel ('ransomware'). 10 To de données auraient été dérobés. Le mail, les applications internes et le site web américain notamment ont été inaccessibles quelques jours durant.

Canon