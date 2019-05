" C'était une période formidable pour nous "

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Suite à un rachat surprise, il finit par travailler dans l'entreprise de son frère. Ensemble, ils ambitionnaient de défier Proximus. Onze ans et de nombreuses reprises plus tard, il se trouve à la tête d'une entreprise cloud faisant des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et également active aux Pays-Bas. Daan De Wever sait ce qu'il veut.

Daan De Wever, ICT Personality of the Year 2019 © Debby Termonia

Daan De Wever est l'ICT Personality of the Year de Data News. Il mérite cette récompense pour son esprit entrepreneurial et la croissance spectaculaire de Destiny, mais aussi pour son ambition qu'il affiche fièrement. Cela dit, force est de reconnaître que ce succès, il le doit également à son jeune frère Samuel. " La reconnaissance dont je bénéficie aujourd'hui avec cet 'award' lui appartient également ", confie-t-il. Avec plusieurs personnes clés, il a transformé Destiny d'une société opérant dans une chambre à coucher en un groupe réalisant plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires.

...

