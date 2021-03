Sony fermera cet été les magasins PSN pour une série d'anciens appareils. Les utilisateurs ne pourront alors plus acheter de nouveaux jeux en ligne pour les PlayStation 3, PS Vita et PSP.

Les boutiques de téléchargement pour PlayStation 3 et PSP fermeront le 2 juillet et celle pour la PS Vita le 27 août. Voilà ce que vient d'annoncer Sony sur sa page de support. Une fois ces pages de magasins fermées, vous ne pourrez plus acheter de nouveaux jeux ou packs d'extension pour ces plates-formes.

Migrer vers des plates-formes plus récentes

Il semble surtout que la page magasin disparaitra à cause des plates-formes mêmes. Ce qu'on appelle en jargon les jeux 'cross platform' pour ces appareils, qui tournent aussi sur PS4 ou PS5, pourront par exemple encore être achetés, mais dans les magasins prévus pour ces consoles. Une fois que vous les aurez sur votre compte, vous pourrez aussi les faire tourner sur un ancien appareil.

L'argent que vous avez déposé sur votre compte PSN pour la PS3 par exemple, vous pourrez encore l'utiliser pour les PlayStation 4 et 5. Si vous ne possédez pas un appareil plus récent, tant pis pour vous. Sony annonce que vos 'credits' sur PSN expireront, à moins que vous n'achetiez un nouvel appareil. Si la PlayStation 3 est votre dernière console, il est donc question de dépenser cet argent avant l'été. Les jeux que vous aviez achetés précédemment déjà, vous pourrez encore les télécharger après la fermeture du magasin.

La PlayStation 3 est sortie il y a quinze ans. La console a en effet vu le jour en 2006 et fut l'appareil dominant de sa génération avec 87 millions d'exemplaires vendus. De la PlayStation Portable, une console de jeu portable sortie en 2004, quelque 81 millions d'unités ont été écoulées. La suivante, PS Vita, connut un peu moins de succès. Elle sortit en 2011, mais dut s'avouer vaincue face aux consoles portables plus populaires de Nintendo. Quelque 15 millions d'entre elles furent vendues. Il est malaisé depuis des années déjà de trouver de nouveaux jeux pour PS Vista.

