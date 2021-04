Au bout de quinze années, le géant internet en déclin Yahoo renonce à son forum de questions. Disparaît ainsi un nouveau fragment de l'histoire d'internet.

Yahoo annonce qu'elle interrompt son site de questions et réponses Yahoo Answers qui a contribué quelque part à la légende d'internet. Le site fermera irrémédiablement ses portes les 4 mai. Vous pouvez encore poser des questions jusqu'au 20 avril et télécharger des questions et des réponses jusqu'au 30 juin. Il n'y aura cependant plus de possibilité de stocker les questions ou les réponses de quelqu'un d'autre. Quiconque voudra conserver d'anciens mèmes tels 'how was babby formed', devra donc le faire au moyen de captures d'écran ou de l'Internet Archive.

Answers fut lancé il y a quasiment seize ans sous forme d'une alternative à un forum où les utilisateurs pouvaient poser des questions au grand public. Ces dernières années, Answers perdit en popularité, tout comme Yahoo, suite à l'apparition d'autres systèmes, dont Reddit, Quora et Twitter. Le site est surtout connu pour son contenu parfois absurde, émanant sans doute d'utilisateurs très jeunes ou de plaisantins.

La modération du site qui, comme beaucoup d'endroits sur internet, pâtit actuellement beaucoup des messages de haine ou des théories du complot, prend du temps et de l'énergie, ce qui n'a pas échappé non plus à son propriétaire actuel, Verizon. Cette entreprise est en train ces derniers temps de mettre progressivement un terme à des services de Yahoo. L'année passé, tel fut par exemple encore le cas de Yahoo Groups.

