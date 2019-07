Microsoft arrête de supporter les Internet Games, ces jeux de cartes et de plates-formes installés par défaut sur les anciennes versions de Windows et permettant de jouer en ligne contre des adversaires.

Officiellement, Microsoft stoppe ses jeux internet Hearts, Spades, Checkers, Backgammon et Reversi sur Windows XP, ME et 7. MSN Go sur Windows 7 sera supprimé également. Voilà ce que déclare l'entreprise dans un communique posté sur son forum. Ces jeux disparaîtront de Windows XP et ME le 31 juillet prochain. Les amateurs de ces jeux sur Windows 7 pourront encore y jouer jusqu'au 22 janvier 2020.

Microsoft annonce préférer investir son argent dans des nouvelles technologies, dont par exemple son service de diffusion Xbox, qui devrait être disponible en octobre de cette année. L'utilisateur pourra ainsi jouer à toute une série de jeux Xbox sur différents appareil, dont le smartphone et la tablette.