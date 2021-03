ByteDance, le propriétaire chinois de l'appli de vidéos TikTok, mise à fond sur sa division enseignement. L'entreprise veut engager 13.000 nouveaux collaborateurs cette année et entend ainsi jouer un rôle plus en vue sur le marché chinois de l'enseignement en ligne.

L'enseignement en ligne et la technologie pédagogique ont fortement progressé ces derniers mois en Chine. En raison de la pandémie du corona, on y privilégie les cours à distance, comme dans notre pays du reste. Le marché de l'enseignement en ligne aurait crû de plus d'un tiers en Chine l'année dernière.

Equipement pédagogique intelligent

La division enseignement de ByteDance s'appelle Dali, qu'on pourrait traduire par 'pleine puissance'. Dali a été créée l'année dernière et propose des méthodes d'apprentissage couvrant tout le paysage pédagogique - de l'enseignement maternel à l'éducation pour adultes. Dali mise à cette fin sur de l'équipement pédagogique connecté.

Ces quatre prochains mois, ByteDance entend attirer dix mille professionnels de l'enseignement, tels des professeurs et des concepteurs de cours et de méthodes d'apprentissage. De plus, l'entreprise a l'intention de recruter quelque trois mille néo-diplômés.

