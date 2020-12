ByteDance, la société-mère de TikTok, va s'étendre à l'industrie sanitaire. L'entreprise a inséré en effet des offres d'emploi dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) en support de la mise au point de nouveaux médicaments.

Au vu des offres d'emploi, Techcrunch révèle que l'entreprise est à la recherche de candidats chercheurs dans la découverte et le développement de médicaments sur base d'algorithmes AI. Il est question de cinq fonctions au minimum, dont des postes de stagiaire au sein de l'AI-Lab de ByteDance.

Ce laboratoire a été créé en 2016 en vue de supporter entre autres la version chinoise de TikTok, Douyin. Même si ByteDance est une firme chinoise, l'appli TikTok, telle qu'on la connaît en dehors de la Chine, n'est pas exactement la même que la chinoise. C'est ainsi que Douyin se concentre davantage sur le domaine des achats directs au sein même de l'appli. Il est aussi possible d'y rechercher des vidéos sur base du visage de quelqu'un.

Selon TechCrunch, il n'est pas vraiment étonnant que l'AI-lab de ByteDance se focalise sur le développement de médicaments. La mise au point de ces derniers peut en effet être supportée par des AI qui maintiennent opérationnels des flux de brèves vidéos. D'autres firmes technologiques chinoises en vue telles Tencent, Baidu et Huawei sont également occupées à développer des médicaments.

